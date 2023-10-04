Доллар упал — официальный курс валют в Узбекистане на 5 октября
16:23 04.10.2023 (обновлено: 16:24 04.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 5 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 207,92 сумов (-8,09), евро — 12 817,10 сумов (+9,84), рубля — 122,79 сумов (-0,31), а китайского юаня — 1 671,97 сумов (-1,11), сообщает ЦБ страны.