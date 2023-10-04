https://uz.sputniknews.ru/20231004/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-5-oktyabr-2023-39619248.html

Доллар упал — официальный курс валют в Узбекистане на 5 октября

Доллар упал — официальный курс валют в Узбекистане на 5 октября

Центральный банк Узбекистана установил с 5 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-10-04T16:23+0500

2023-10-04T16:23+0500

2023-10-04T16:24+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 207,92 сумов (-8,09), евро — 12 817,10 сумов (+9,84), рубля — 122,79 сумов (-0,31), а китайского юаня — 1 671,97 сумов (-1,11), сообщает ЦБ страны.

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