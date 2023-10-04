https://uz.sputniknews.ru/20231004/palata-predstaviteli-ssha-spiker-otstavka-39596621.html

Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Маккарти

Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Маккарти

Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.

2023-10-04T10:36+0500

2023-10-04T10:36+0500

2023-10-04T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, сообщает РИА Новости.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.Инициативу о снятии Маккарти высказал республиканец Мэтт Гетц.Предложение об отставке спикера последовало после того, как тот пошел на компромисс с демократами, обеспечив принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства.Кроме того, Гетц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Аналогичную попытку, которая не увенчалась успехом, законодатели предпринимали в 1910 году.Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщили в высшем законодательном органе.Согласно существующим правилам, временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Сам же Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также не планирует занять его место. Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, а выборы нового спикера могут пройти в следующую среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.

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