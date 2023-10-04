https://uz.sputniknews.ru/20231004/palata-predstaviteli-ssha-spiker-otstavka-39596621.html
Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Маккарти
Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Маккарти
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.
2023-10-04T10:36+0500
2023-10-04T10:36+0500
2023-10-04T11:41+0500
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конгресс сша
отставка
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, сообщает РИА Новости.За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.Инициативу о снятии Маккарти высказал республиканец Мэтт Гетц.Предложение об отставке спикера последовало после того, как тот пошел на компромисс с демократами, обеспечив принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства.Кроме того, Гетц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Аналогичную попытку, которая не увенчалась успехом, законодатели предпринимали в 1910 году.Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщили в высшем законодательном органе.Согласно существующим правилам, временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.Сам же Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также не планирует занять его место. Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, а выборы нового спикера могут пройти в следующую среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.
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в мире сша украина джо байден конгресс сша спикер парламента отставка
в мире сша украина джо байден конгресс сша спикер парламента отставка
Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Маккарти
10:36 04.10.2023 (обновлено: 11:41 04.10.2023)
Это первый в истории Соединенных Штатов случай отстранения спикера нижней палаты.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, сообщает
РИА Новости.
За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против — 210.
Инициативу о снятии Маккарти высказал республиканец Мэтт Гетц.
Предложение об отставке спикера последовало после того, как тот пошел на компромисс с демократами, обеспечив принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна — приостановки работы федерального правительства.
Кроме того, Гетц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины.
Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Аналогичную попытку, которая не увенчалась успехом, законодатели предпринимали в 1910 году.
Временным спикером палаты представителей конгресса США станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщили в высшем законодательном органе.
Согласно существующим правилам, временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер: тот назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.
Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного.
Сам же Маккарти после решения палаты представителей о его отставке с поста спикера не будет претендовать на эту позицию вновь, передает радио NPR.
Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку Маккарти, также не планирует занять его место.
Палата представителей США после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв, а выборы нового спикера могут пройти в следующую среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на республиканцев, присутствовавших на обсуждении вопроса.