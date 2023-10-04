https://uz.sputniknews.ru/20231004/pogoda-tashkent-4-oktyabr-2023-39563179.html

Еще теплее — погода в Ташкенте на 4 октября

Еще теплее — погода в Ташкенте на 4 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.

2023-10-04T05:07+0500

2023-10-04T05:07+0500

2023-10-04T05:07+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.

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