https://uz.sputniknews.ru/20231004/pogoda-tashkent-4-oktyabr-2023-39563179.html
Еще теплее — погода в Ташкенте на 4 октября
Еще теплее — погода в Ташкенте на 4 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.
2023-10-04T05:07+0500
2023-10-04T05:07+0500
2023-10-04T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте общество узгидромет
узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте общество узгидромет
Еще теплее — погода в Ташкенте на 4 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в среду.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 градусов выше нуля.