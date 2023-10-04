https://uz.sputniknews.ru/20231004/pogoda-uzbekistan-5-oktyabr-2023-39608482.html

Где обещают дождь — погода в Узбекистане на 5 октября

Где обещают дождь — погода в Узбекистане на 5 октября

Синоптики прогнозируют в республике в четверг переменную облачность и небольшой ветер.

2023-10-04T14:13+0500

2023-10-04T14:13+0500

2023-10-04T14:25+0500

узбекистан

общество

узгидромет

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

погода

погода в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/06/28853518_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc590fe61a95c518d03d2ba077490b3c.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами небольшой дождь возможен в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных районах. Там же прогнозируют восточный ветер с переходом в западный, 7-12 м/с. В остальной части республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры обещают в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля, чуть теплее в Каракалпакстане и Хорезмской области — 8-13 градусов тепла. В остальных регионах ночные температуры составят до +15 градусов.Температура воздуха днем:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узгидромет узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану