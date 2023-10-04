https://uz.sputniknews.ru/20231004/pogoda-uzbekistan-5-oktyabr-2023-39608482.html
Где обещают дождь — погода в Узбекистане на 5 октября
Где обещают дождь — погода в Узбекистане на 5 октября
Синоптики прогнозируют в республике в четверг переменную облачность и небольшой ветер.
2023-10-04T14:13+0500
2023-10-04T14:13+0500
2023-10-04T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Местами небольшой дождь возможен в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных районах. Там же прогнозируют восточный ветер с переходом в западный, 7-12 м/с. В остальной части республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры обещают в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля, чуть теплее в Каракалпакстане и Хорезмской области — 8-13 градусов тепла. В остальных регионах ночные температуры составят до +15 градусов.Температура воздуха днем:
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общество узгидромет узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
общество узгидромет узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
Где обещают дождь — погода в Узбекистане на 5 октября
14:13 04.10.2023 (обновлено: 14:25 04.10.2023)
В четверг синоптики прогнозируют в республике переменную облачность и ветер.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Местами небольшой дождь возможен в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, а также в горных районах. Там же прогнозируют восточный ветер с переходом в западный, 7-12 м/с.
В остальной части республики ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Самые низкие ночные температуры обещают в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля, чуть теплее в Каракалпакстане и Хорезмской области — 8-13 градусов тепла. В остальных регионах ночные температуры составят до +15 градусов.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, область — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 29-34 градуса тепла;
предгорные и горные районы республики — 15-20 градусов тепла.