https://uz.sputniknews.ru/20231004/putin-forum-sotrudnichestva-rf-i-uzbekistan-39627083.html

Путин поприветствовал участников форума сотрудничества РФ и Узбекистана

Путин поприветствовал участников форума сотрудничества РФ и Узбекистана

Сотрудничество на уровне регионов является важной составляющей отношений между двумя странами, отметил президент РФ.

2023-10-04T19:13+0500

2023-10-04T19:13+0500

2023-10-04T19:21+0500

россия

узбекистан

казань

форум

президент

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнёрства и союзничества между государствами. Владимир Путин отметил, что нынешний форум - эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. В центре внимания участников форума находятся различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодёжной политики. Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией проходит 4 октября в Казани. Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами двух стран, с участием широкого круга предпринимателей.

россия

узбекистан

казань

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