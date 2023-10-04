https://uz.sputniknews.ru/20231004/putin-forum-sotrudnichestva-rf-i-uzbekistan-39627083.html
Путин поприветствовал участников форума сотрудничества РФ и Узбекистана
Путин поприветствовал участников форума сотрудничества РФ и Узбекистана
Сотрудничество на уровне регионов является важной составляющей отношений между двумя странами, отметил президент РФ.
2023-10-04T19:13+0500
2023-10-04T19:13+0500
2023-10-04T19:21+0500
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казань
форум
президент
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнёрства и союзничества между государствами. Владимир Путин отметил, что нынешний форум - эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. В центре внимания участников форума находятся различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодёжной политики. Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией проходит 4 октября в Казани. Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами двух стран, с участием широкого круга предпринимателей.
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узбекистан россия президент владимир путин сотрудничество обращение к участникам форума межрегионального сотрудничества казань
узбекистан россия президент владимир путин сотрудничество обращение к участникам форума межрегионального сотрудничества казань
Путин поприветствовал участников форума сотрудничества РФ и Узбекистана
19:13 04.10.2023 (обновлено: 19:21 04.10.2023)
Сотрудничество на уровне регионов является важной составляющей отношений между двумя странами, отметил президент РФ.
ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнёрства и союзничества между государствами.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Казани третьего Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами. Субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации", - говорится в телеграмме.
Владимир Путин отметил, что нынешний форум - эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. В центре внимания участников форума находятся различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодёжной политики.
"На всех этих направлениях уже имеются хорошие заделы, и теперь важной задачей становится поиск новых, перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путём согласования "дорожных карт", содержащих конкретные мероприятия по развитию межрегиональных связей и чётко определяющих сроки их реализации", - подчеркнул президент.
Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией проходит 4 октября в Казани. Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами двух стран, с участием широкого круга предпринимателей.