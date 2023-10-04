https://uz.sputniknews.ru/20231004/tatarskiy-elektrokar-atom-uzbekistan-39629850.html
Татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане
Татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане
Об этом стало известно на Межрегиональном форуме сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
2023-10-04T21:44+0500
2023-10-04T21:44+0500
2023-10-04T21:44+0500
узбекистан
россия
татарстан
электромобиль
производство
казань
форум
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Татарстанская компания "Кама" может начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, сообщает издание "Вечерняя Казань".О планах по локализации производства электрокара на форуме сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. По его словам, узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборке "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в своей стране.Компания "Кама", производящая электрокар, была основана главой КамАЗ Сергеем Когогиным. Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.IIIФорум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел 4 октября в Казани.
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узбекистан россия казань татарстан форум межрегионального сотрудничества замминистра экономического развития дмитрий вольвач кама камаз электрокар атом локализация производства
узбекистан россия казань татарстан форум межрегионального сотрудничества замминистра экономического развития дмитрий вольвач кама камаз электрокар атом локализация производства
Татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане
Об этом стало известно на Межрегиональном форуме сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Татарстанская компания "Кама" может начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, сообщает
издание "Вечерняя Казань".
О планах по локализации производства электрокара на форуме сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. По его словам, узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборке "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в своей стране.
"Я впервые увидел этот автомобиль здесь же, в Казани. Для меня было открытием, насколько прорывным и качественным оказался этот электрокар", – приводит издание слова Вольвача.
Компания "Кама", производящая электрокар, была основана главой КамАЗ Сергеем Когогиным. Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.
IIIФорум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел 4 октября в Казани.