https://uz.sputniknews.ru/20231004/tatarskiy-elektrokar-atom-uzbekistan-39629850.html

Татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане

Татарский электрокар "Атом" хотят выпускать в Узбекистане

Об этом стало известно на Межрегиональном форуме сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

2023-10-04T21:44+0500

2023-10-04T21:44+0500

2023-10-04T21:44+0500

узбекистан

россия

татарстан

электромобиль

производство

казань

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/04/39623499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a94bde328cd6097a6bd12767a5ebff94.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Татарстанская компания "Кама" может начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, сообщает издание "Вечерняя Казань".О планах по локализации производства электрокара на форуме сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. По его словам, узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборке "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в своей стране.Компания "Кама", производящая электрокар, была основана главой КамАЗ Сергеем Когогиным. Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.IIIФорум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией прошел 4 октября в Казани.

узбекистан

россия

татарстан

казань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия казань татарстан форум межрегионального сотрудничества замминистра экономического развития дмитрий вольвач кама камаз электрокар атом локализация производства