https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-prognoz-asadov-39603274.html

Товарооборот Узбекистана и России в ближайшее время достигнет $10 млрд — посол в РФ

Товарооборот Узбекистана и России в ближайшее время достигнет $10 млрд — посол в РФ

Дипломат считает, что для достижения этой задачи есть и потенциал, и возможности.

2023-10-04T12:17+0500

2023-10-04T12:17+0500

2023-10-04T12:32+0500

экономика

узбекистан

россия

товарооборот

посольство республики узбекистан в рф

ботиржон асадов

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет $10 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.По его словам, для достижения этой цели есть большой потенциал и возможности. Также он отметил, что на рынке увеличивается доля товаров с высокой добавленной стоимостью.

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