https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-prognoz-asadov-39603274.html
Товарооборот Узбекистана и России в ближайшее время достигнет $10 млрд — посол в РФ
Товарооборот Узбекистана и России в ближайшее время достигнет $10 млрд — посол в РФ
Дипломат считает, что для достижения этой задачи есть и потенциал, и возможности.
2023-10-04T12:17+0500
2023-10-04T12:17+0500
2023-10-04T12:32+0500
экономика
узбекистан
россия
товарооборот
посольство республики узбекистан в рф
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет $10 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.По его словам, для достижения этой цели есть большой потенциал и возможности. Также он отметил, что на рынке увеличивается доля товаров с высокой добавленной стоимостью.
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экономика узбекистан россия товарооборот посольство руз в россии ботиржон асадов
экономика узбекистан россия товарооборот посольство руз в россии ботиржон асадов
Товарооборот Узбекистана и России в ближайшее время достигнет $10 млрд — посол в РФ
12:17 04.10.2023 (обновлено: 12:32 04.10.2023)
Дипломат считает, что для достижения этой задачи есть и потенциал, и возможности.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет $10 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ботиржон Асадов.
По его словам, для достижения этой цели есть большой потенциал и возможности.
"По итогам прошлого года объем торговли превысил 9 миллиардов долларов и динамично растет… Хочу подчеркнуть, что торгово-экономические связи между нашими странами, в том числе на уровне регионов и хозяйствующих субъектов, продолжают развиваться, и, думаю, нам удастся в ближайшей перспективе достичь уровня товарооборота между нашими странами в 10 миллиардов долларов, для этого имеется большой потенциал, и есть все возможности", — сказал дипломат.
Также он отметил, что на рынке увеличивается доля товаров с высокой добавленной стоимостью.