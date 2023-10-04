https://uz.sputniknews.ru/20231004/xanchjou-2022-kak-proshel-polufinal-po-futbolu-39628356.html

Ханчжоу-2022: как прошел полуфинал по футболу

Ханчжоу-2022: как прошел полуфинал по футболу

Олимпийская сборная Узбекистана встретилась в полуфинальном матче с командой Южной Кореи.

2023-10-04T19:33+0500

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спорт

узбекистан

футбол

южная корея

итоги

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана встретилась с командой из Южной Кореи в полуфинальном матче Азиатских игр.Уже на пятой минуте матча счет открыл кореец У Ён. На 26-й минуте Жасурбек Джалолиддинов сровнял счет, но ближе к концу периода тому же корейскому спортсмену удалось вновь забить гол в ворота узбекистанцев. Во втором периоде обе команды не смогли поразить ворота соверников, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу Южной Кореи.Таким образом, команда Южной Кореи выходит в финал турнира. А узбекистанские спортсмены 7 октября встретятся со сборной Гонконга в поединке за третье место.

узбекистан

южная корея

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