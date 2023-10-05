https://uz.sputniknews.ru/20231005/afisha-vyxodnyye-tashkent-7-oktyabrya-39661069.html

Куда пойти на выходных: топ - 10 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ - 10 мероприятий в Ташкенте

Фестиваль татарских песен, Концерт JANAGA и семинар по йоге. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik. 05.10.2023, Sputnik Узбекистан

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2023-10-05T17:20+0500

узбекистан

общество

культура

ташкент

афиша на выходные

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Суббота, 7 октябряКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть фильмы "Дом странных детей" и "Я иду искать" под открытым небом в Японском саду.Время: 19.00, 21.00Место: Японский садСтоимость билетов: 60 тыс. сумов Международный фестиваль татарских песен имени Рашида ВагаповаСлушателей ждет концертная программа легендарных татарских песен в исполнении звезд эстрады, в том числе ВИА "Ялла".Время: 18.30Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 30 – 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Космический хакатон NASA Space Apps Challenge 2023В космическом челлендже, организованном агентством "Узбеккосмос", участников ждут задачи, связанные с космонавтикой, геологией, астрономией и обработкой данных. А также возможность улучшить навыки нестандартного мышления и внести свой вклад в развитие космической отрасли республики.Регистрация: https://www.spaceappschallenge.org/2023/register/Место: INNO TexnoparkУчастие бесплатноеКонцерт JANAGAАрмянский и российский певец Геворг Агаджанян, выступающий под псевдонимом JANAGA, выступит с сольным концертом на сцене ледового комплекса Alpomish.Время: 19.00Место: AlpomishСтоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка костюмов из исторического ателье ИталииНа выставке под названием "L'Italia veste il Cinema — Италия одевает кинематограф. Ателье Annamode для кино и моды" представят образы из кинофильмов, в которых когда-то на экранах предстали иконы мирового кино: Софи Лорен, Стефани Сандрелли, Шарлотта Рэмплинг и другие.Время: 10.00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 8 октябряКонцерт Вохиджона ИсоковаПопулярный узбекский исполнитель представит сольную концертную программу на сцене дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 25 – 300 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Турнир по боевой стрельбе из лукаТурнир по арчери таг, который подразумевает попадание стрелой из лука в мяч, парящий в воздухе, пройдет в Hero Park. В турнире смогут принять участие 4 команды по шесть игроков в каждой, которым необходимо заработать наибольшее количество баллов. Призовой фонд - 1 млн сумов.Время: 16.00Место: Hero ParkСтоимость билетов: 120 – 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−859−0021Выставка Mission ImpossibleСовместная экспозиция Зилолы Саидовой и Умиды Ахмедовой представит фотографии и видео, в объективе которых жизнь женщин Узбекистана.Время: 19.00Место: 139 Documentary CenterВход свободныйСеминары для любителей йогиНа семинаре любители йоги, а также действующие инструкторы смогут глубже изучить основы практики, а также повысить свою квалификацию. Занятия пройдут под руководством специалиста из Индии, врача травматолога-ортопеда и преподавателей тренерского состава Федерации йоги Узбекистана.Место: Федерация йоги УзбекистанаСтоимость участия: 200 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−953−4400Арт-базарНа ярмарке мастера из разных регионов Узбекистана представят свои работы, среди которых украшения ручной работы, аксессуары, одежда, ткани и многое другое.Время: 10.00Место: International Hotel TashkentВход свободный

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