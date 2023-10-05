Куда пойти на выходных: топ - 10 мероприятий в Ташкенте
17:13 05.10.2023 (обновлено: 17:20 05.10.2023)
© Министерство развития спорта Республики УзбекистанФестиваль йоги
© Министерство развития спорта Республики Узбекистан
Фестиваль татарских песен, Концерт JANAGA и семинар по йоге. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 7 октября
Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть фильмы "Дом странных детей" и "Я иду искать" под открытым небом в Японском саду.
Время: 19.00, 21.00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Зрители смогут посмотреть фильмы "Дом странных детей" и "Я иду искать" под открытым небом в Японском саду.
Время: 19.00, 21.00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Международный фестиваль татарских песен имени Рашида Вагапова
Слушателей ждет концертная программа легендарных татарских песен в исполнении звезд эстрады, в том числе ВИА "Ялла".
Время: 18.30
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 30 – 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Слушателей ждет концертная программа легендарных татарских песен в исполнении звезд эстрады, в том числе ВИА "Ялла".
Время: 18.30
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 30 – 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Космический хакатон NASA Space Apps Challenge 2023
В космическом челлендже, организованном агентством "Узбеккосмос", участников ждут задачи, связанные с космонавтикой, геологией, астрономией и обработкой данных. А также возможность улучшить навыки нестандартного мышления и внести свой вклад в развитие космической отрасли республики.
Регистрация: https://www.spaceappschallenge.org/2023/register/
Место: INNO Texnopark
Участие бесплатное
В космическом челлендже, организованном агентством "Узбеккосмос", участников ждут задачи, связанные с космонавтикой, геологией, астрономией и обработкой данных. А также возможность улучшить навыки нестандартного мышления и внести свой вклад в развитие космической отрасли республики.
Регистрация: https://www.spaceappschallenge.org/2023/register/
Место: INNO Texnopark
Участие бесплатное
Концерт JANAGA
Армянский и российский певец Геворг Агаджанян, выступающий под псевдонимом JANAGA, выступит с сольным концертом на сцене ледового комплекса Alpomish.
Время: 19.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Армянский и российский певец Геворг Агаджанян, выступающий под псевдонимом JANAGA, выступит с сольным концертом на сцене ледового комплекса Alpomish.
Время: 19.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка костюмов из исторического ателье Италии
На выставке под названием "L'Italia veste il Cinema — Италия одевает кинематограф. Ателье Annamode для кино и моды" представят образы из кинофильмов, в которых когда-то на экранах предстали иконы мирового кино: Софи Лорен, Стефани Сандрелли, Шарлотта Рэмплинг и другие.
Время: 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
На выставке под названием "L'Italia veste il Cinema — Италия одевает кинематограф. Ателье Annamode для кино и моды" представят образы из кинофильмов, в которых когда-то на экранах предстали иконы мирового кино: Софи Лорен, Стефани Сандрелли, Шарлотта Рэмплинг и другие.
Время: 10.00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 8 октября
Концерт Вохиджона Исокова
Популярный узбекский исполнитель представит сольную концертную программу на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 25 – 300 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Популярный узбекский исполнитель представит сольную концертную программу на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 25 – 300 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Турнир по боевой стрельбе из лука
Турнир по арчери таг, который подразумевает попадание стрелой из лука в мяч, парящий в воздухе, пройдет в Hero Park. В турнире смогут принять участие 4 команды по шесть игроков в каждой, которым необходимо заработать наибольшее количество баллов. Призовой фонд - 1 млн сумов.
Время: 16.00
Место: Hero Park
Стоимость билетов: 120 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−859−0021
Турнир по арчери таг, который подразумевает попадание стрелой из лука в мяч, парящий в воздухе, пройдет в Hero Park. В турнире смогут принять участие 4 команды по шесть игроков в каждой, которым необходимо заработать наибольшее количество баллов. Призовой фонд - 1 млн сумов.
Время: 16.00
Место: Hero Park
Стоимость билетов: 120 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−859−0021
Выставка Mission Impossible
Совместная экспозиция Зилолы Саидовой и Умиды Ахмедовой представит фотографии и видео, в объективе которых жизнь женщин Узбекистана.
Время: 19.00
Место: 139 Documentary Center
Вход свободный
Совместная экспозиция Зилолы Саидовой и Умиды Ахмедовой представит фотографии и видео, в объективе которых жизнь женщин Узбекистана.
Время: 19.00
Место: 139 Documentary Center
Вход свободный
Семинары для любителей йоги
На семинаре любители йоги, а также действующие инструкторы смогут глубже изучить основы практики, а также повысить свою квалификацию. Занятия пройдут под руководством специалиста из Индии, врача травматолога-ортопеда и преподавателей тренерского состава Федерации йоги Узбекистана.
Место: Федерация йоги Узбекистана
Стоимость участия: 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−953−4400
На семинаре любители йоги, а также действующие инструкторы смогут глубже изучить основы практики, а также повысить свою квалификацию. Занятия пройдут под руководством специалиста из Индии, врача травматолога-ортопеда и преподавателей тренерского состава Федерации йоги Узбекистана.
Место: Федерация йоги Узбекистана
Стоимость участия: 200 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−953−4400
Арт-базар
На ярмарке мастера из разных регионов Узбекистана представят свои работы, среди которых украшения ручной работы, аксессуары, одежда, ткани и многое другое.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
На ярмарке мастера из разных регионов Узбекистана представят свои работы, среди которых украшения ручной работы, аксессуары, одежда, ткани и многое другое.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный