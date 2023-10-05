https://uz.sputniknews.ru/20231005/akter-kevin-speysi-tashkent-gospitalizatsiya-39633839.html

В Узбекистане экстренно госпитализировали звезду Голливуда

В Узбекистане экстренно госпитализировали звезду Голливуда

Гостю XV Ташкентского международного кинофестиваля актер Кевин Спейси стало плохо во время мероприятия.

2023-10-05T08:50+0500

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2023-10-05T08:50+0500

культура

узбекистан

ташкент

ташкентский международный кинофестиваль

актер

звезда

голливуд

госпитализация

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Голливудского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не подтвердились, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.Отмечается, что актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. В ходе мероприятия он почувствовал недомогание, и у него на несколько секунд "полностью онемела левая рука".По информации газеты, в медучреждении врачи провели необходимое обследование и сделали МРТ-сканирование. По результатам анализов опасения не подтвердились, и позднее актер выступил на кинофестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем.Ранее стало известно, что голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году.До этого суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении 4 мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси был художественным руководителем одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела закрыли.При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.Для справки: Кевин Спейси — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Среди его самых успешных работ — фильмы "Подозрительные лица", "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла" и другие.

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