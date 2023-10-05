https://uz.sputniknews.ru/20231005/denis-manturov-forum-uzbekistan-rossiya-uchastiye-39634538.html

Денис Мантуров участвовал в III Форуме межрегионального сотрудничества между РФ и РУз

Денис Мантуров участвовал в III Форуме межрегионального сотрудничества между РФ и РУз

Вице-премьер — глава Минопромторга РФ зачитал приветствие Владимира Путина.

2023-10-05T09:14+0500

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2023-10-05T09:14+0500

россия

узбекистан

казань

форум

денис мантуров

владимир путин

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани, где зачитал приветствие Владимира Путина, сообщает пресс-служба Правительства РФ.Данный форум позволяет расширить практическое сотрудничество между регионами двух стран и является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных событий в экономической сфере.В ходе мероприятия власти Узбекистана отметили расширение промышленной кооперации, а также то, что настоящее время Россия остается одним из главных торговых партнеров республики.По итогам встречи, в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова подписали ряд межрегиональных и коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности.

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казань

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