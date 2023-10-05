https://uz.sputniknews.ru/20231005/denis-manturov-forum-uzbekistan-rossiya-uchastiye-39634538.html
Денис Мантуров участвовал в III Форуме межрегионального сотрудничества между РФ и РУз
Денис Мантуров участвовал в III Форуме межрегионального сотрудничества между РФ и РУз
Вице-премьер — глава Минопромторга РФ зачитал приветствие Владимира Путина.
2023-10-05T09:14+0500
2023-10-05T09:14+0500
2023-10-05T09:14+0500
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форум
денис мантуров
владимир путин
экономика
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани, где зачитал приветствие Владимира Путина, сообщает пресс-служба Правительства РФ.Данный форум позволяет расширить практическое сотрудничество между регионами двух стран и является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных событий в экономической сфере.В ходе мероприятия власти Узбекистана отметили расширение промышленной кооперации, а также то, что настоящее время Россия остается одним из главных торговых партнеров республики.По итогам встречи, в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова подписали ряд межрегиональных и коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности.
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россия узбекистан казань форум денис мантуров владимир путин
россия узбекистан казань форум денис мантуров владимир путин
Денис Мантуров участвовал в III Форуме межрегионального сотрудничества между РФ и РУз
Вице-премьер — глава Минопромторга РФ зачитал приветствие Владимира Путина.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани, где зачитал приветствие Владимира Путина, сообщает
пресс-служба Правительства РФ.
"Денис Мантуров зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина, в котором говорится, что в рамках развития сотрудничества между двумя странами особое внимание уделяется различным аспектам взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики. Важной задачей становится поиск новых форм совместной работы, в том числе путем развития межрегиональных связей.
Данный форум позволяет расширить практическое сотрудничество между регионами двух стран и является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных событий в экономической сфере.
В ходе мероприятия власти Узбекистана отметили расширение промышленной кооперации, а также то, что настоящее время Россия остается одним из главных торговых партнеров республики.
По итогам встречи, в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова подписали ряд межрегиональных и коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности.