https://uz.sputniknews.ru/20231005/karakalpakstan-ryba-festival-turizm-39660288.html

В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"

В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"

Среди туристических направлений большое значение имеет гастрономический туризм, а у каракалпакской кухни есть свои отличительные особенности.

2023-10-05T16:52+0500

2023-10-05T16:52+0500

2023-10-05T16:52+0500

туризм

узбекистан

каракалпакстан

фестиваль

гастрономический туризм

рыба

национальные блюда

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Тахтакупырском районе Каракалпакстана прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала", сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.Гастрономический форум организуют в Каралпакстане ежегодно вот уже пять лет. Для широкой пропаганды гастрономического и других видов туризма периодически выбирают другую локацию.Фестиваль стартовал в Муйнакском районе в 2017 году, также его проводили в Нукусе.

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