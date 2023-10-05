В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
© Комитет по туризму
Среди туристических направлений большое значение имеет гастрономический туризм, а у каракалпакской кухни есть свои отличительные особенности.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Тахтакупырском районе Каракалпакстана прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала", сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
© Комитет по туризму
"В Каракалпакстане есть свои местные блюда, такие, как "Бес бармак", "Жугери гуртик", "Аксаулак", "Турама", "Маек Борек" и приготовленные из рыбы "Балык карма", "Котлеты из угря", "Рыбный бульон", — говорится в сообщении.
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
© Комитет по туризму
Гастрономический форум организуют в Каралпакстане ежегодно вот уже пять лет. Для широкой пропаганды гастрономического и других видов туризма периодически выбирают другую локацию.
Фестиваль стартовал в Муйнакском районе в 2017 году, также его проводили в Нукусе.
© Комитет по туризму Проведен гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала "
Проведен гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала "
© Комитет по туризму