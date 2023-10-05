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https://uz.sputniknews.ru/20231005/karakalpakstan-ryba-festival-turizm-39660288.html
В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"
В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"
Среди туристических направлений большое значение имеет гастрономический туризм, а у каракалпакской кухни есть свои отличительные особенности.
2023-10-05T16:52+0500
2023-10-05T16:52+0500
туризм
узбекистан
каракалпакстан
фестиваль
гастрономический туризм
рыба
национальные блюда
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Тахтакупырском районе Каракалпакстана прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала", сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.Гастрономический форум организуют в Каралпакстане ежегодно вот уже пять лет. Для широкой пропаганды гастрономического и других видов туризма периодически выбирают другую локацию.Фестиваль стартовал в Муйнакском районе в 2017 году, также его проводили в Нукусе.
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туризм узбекистан каракалпакстан гастрономический туризм рыба национальные блюда фестиваль
туризм узбекистан каракалпакстан гастрономический туризм рыба национальные блюда фестиваль

В Каракалпакстане прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала"

16:52 05.10.2023
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
Гастрономический фестиваль 99 видов блюд из рыб Арала. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
© Комитет по туризму
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Среди туристических направлений большое значение имеет гастрономический туризм, а у каракалпакской кухни есть свои отличительные особенности.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Тахтакупырском районе Каракалпакстана прошел гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала", сообщает Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
Гастрономический фестиваль 99 видов блюд из рыб Арала. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
© Комитет по туризму
"В Каракалпакстане есть свои местные блюда, такие, как "Бес бармак", "Жугери гуртик", "Аксаулак", "Турама", "Маек Борек" и приготовленные из рыбы "Балык карма", "Котлеты из угря", "Рыбный бульон", — говорится в сообщении.
© Комитет по туризмуГастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
Гастрономический фестиваль 99 видов блюд из рыб Арала. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
Гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала".
© Комитет по туризму
Гастрономический форум организуют в Каралпакстане ежегодно вот уже пять лет. Для широкой пропаганды гастрономического и других видов туризма периодически выбирают другую локацию.
Фестиваль стартовал в Муйнакском районе в 2017 году, также его проводили в Нукусе.
© Комитет по туризму Проведен гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала "
Проведен гастрономический фестиваль 99 видов блюд из рыб Арала - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
Проведен гастрономический фестиваль "99 видов блюд из рыб Арала "
© Комитет по туризму
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