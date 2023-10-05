https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoev-kazani-manturov-39678027.html

Шавкат Мирзиёев в Казани встретился с Денисом Мантуровым

Шавкат Мирзиёев в Казани встретился с Денисом Мантуровым

Стороны обсудили сотрудничество между Россией и Узбекистаном в сфере торговли и промышленности.

2023-10-05T21:35+0500

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денис мантуров

визит

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Россию встретился в Казани с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба правительства РФ.Во встрече также принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.Денис Мантуров отметил, что товарооборот между странами устойчиво растет, а российские компании уже вложили в развитие совместных проектов более 1 трлн рублей.Страны сформировали перечень потенциальных совместных проектов в разных сферах. Прорабатывается более 60 таких проектов на общую сумму 2,2 трлн рублей. Кроме того, расширяется сотрудничество в сфере индустриальных парков. Общий объем инвестиций в эти проекты, по прогнозам, составит почти 29 млрд рублей, отметили в пресс-службе.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В Москве узбекский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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