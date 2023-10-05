https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoev-kazani-manturov-39678027.html
Шавкат Мирзиёев в Казани встретился с Денисом Мантуровым
Шавкат Мирзиёев в Казани встретился с Денисом Мантуровым
Стороны обсудили сотрудничество между Россией и Узбекистаном в сфере торговли и промышленности.
2023-10-05T21:35+0500
2023-10-05T21:35+0500
2023-10-05T21:45+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Россию встретился в Казани с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба правительства РФ.Во встрече также принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.Денис Мантуров отметил, что товарооборот между странами устойчиво растет, а российские компании уже вложили в развитие совместных проектов более 1 трлн рублей.Страны сформировали перечень потенциальных совместных проектов в разных сферах. Прорабатывается более 60 таких проектов на общую сумму 2,2 трлн рублей. Кроме того, расширяется сотрудничество в сфере индустриальных парков. Общий объем инвестиций в эти проекты, по прогнозам, составит почти 29 млрд рублей, отметили в пресс-службе.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В Москве узбекский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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узбекистан россия казань визит президент шавкат мирзиёев министр промышленности торговли денис мантуров рустам минниханов жамшид ходжаев
узбекистан россия казань визит президент шавкат мирзиёев министр промышленности торговли денис мантуров рустам минниханов жамшид ходжаев
Шавкат Мирзиёев в Казани встретился с Денисом Мантуровым
21:35 05.10.2023 (обновлено: 21:45 05.10.2023)
Стороны обсудили сотрудничество между Россией и Узбекистаном в сфере торговли и промышленности.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Россию встретился в Казани с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщает
пресс-служба правительства РФ.
Во встрече также принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев.
"В ходе встречи с Денисом Мантуровым обсуждались аспекты укрепления сотрудничества между двумя странами. Сегодня уже около 80 российских субъектов активно сотрудничают с Узбекистаном, а треть из них имеют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Денис Мантуров подчеркнул, что в различных сферах уже прорабатывается более 60 совместных проектов на общую сумму 2,2 трлн рублей", - сообщает пресс-служба.
Денис Мантуров отметил, что товарооборот между странами устойчиво растет, а российские компании уже вложили в развитие совместных проектов более 1 трлн рублей.
Страны сформировали перечень потенциальных совместных проектов в разных сферах. Прорабатывается более 60 таких проектов на общую сумму 2,2 трлн рублей. Кроме того, расширяется сотрудничество в сфере индустриальных парков. Общий объем инвестиций в эти проекты, по прогнозам, составит почти 29 млрд рублей, отметили в пресс-службе.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В Москве узбекский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.