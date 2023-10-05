https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoev-obsudil-s-glavoy-tatarstana-rasshirenie-vzaimodeystviya-39675232.html

Мирзиёев обсудил с главой Татарстана расширение взаимодействия

Мирзиёев обсудил с главой Татарстана расширение взаимодействия

Президент Узбекистана обсудил с Рустамом Миннихановым конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном. 05.10.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

политика

татарстан

шавкат мирзиёев

визит

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Казани переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба татарского лидера.Лидеры обсудили итоги прошедшего накануне III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией.Обговорили также конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном. В частности, увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок и услуг, а также работу диаспор своих народов.Узбекистан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в 1993 году. В Ташкенте действует представительство Татарстана, а в Казани – Генконсульство Узбекистана.Татарстан сотрудничает с рядом узбекских регионов, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Бухарскую области. Татарская диаспора в Узбекистане, насчитывающая около 300 тыс. человек, является самой большой татарской диаспорой за пределами России.

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узбекистан, политика, татарстан, шавкат мирзиёев, визит, рустам минниханов