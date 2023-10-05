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Мирзиёев обсудил с главой Татарстана расширение взаимодействия
Мирзиёев обсудил с главой Татарстана расширение взаимодействия
Президент Узбекистана обсудил с Рустамом Миннихановым конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном. 05.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-05T20:38+0500
2023-10-05T20:38+0500
2023-10-05T20:58+0500
узбекистан
политика
татарстан
шавкат мирзиёев
визит
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Казани переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба татарского лидера.Лидеры обсудили итоги прошедшего накануне III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией.Обговорили также конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном. В частности, увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок и услуг, а также работу диаспор своих народов.Узбекистан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в 1993 году. В Ташкенте действует представительство Татарстана, а в Казани – Генконсульство Узбекистана.Татарстан сотрудничает с рядом узбекских регионов, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Бухарскую области. Татарская диаспора в Узбекистане, насчитывающая около 300 тыс. человек, является самой большой татарской диаспорой за пределами России.
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узбекистан, политика, татарстан, шавкат мирзиёев, визит, рустам минниханов
узбекистан, политика, татарстан, шавкат мирзиёев, визит, рустам минниханов
Мирзиёев обсудил с главой Татарстана расширение взаимодействия
20:38 05.10.2023 (обновлено: 20:58 05.10.2023)
Президент Узбекистана обсудил с Рустамом Миннихановым конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Казани переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает
пресс-служба татарского лидера.
Лидеры обсудили итоги прошедшего накануне III Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
"Благодарим Вас за форум. Он прошел на высоком уровне. Проекты, которые мы сегодня реализуем, уже охватывают не только крупные промышленные предприятия, но и малый и средний бизнес", - подчеркнул Рустам Минниханов.
Обговорили также конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном. В частности, увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок и услуг, а также работу диаспор своих народов.
"Каждая наша встреча с Вами воодушевляет татарскую диаспору в Узбекистане. Я с ними периодически встречаюсь, и они с гордостью всегда говорят про Татарстан", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Узбекистан и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в 1993 году. В Ташкенте действует представительство Татарстана, а в Казани – Генконсульство Узбекистана.
Татарстан сотрудничает с рядом узбекских регионов, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Бухарскую области. Татарская диаспора в Узбекистане, насчитывающая около 300 тыс. человек, является самой большой татарской диаспорой за пределами России.