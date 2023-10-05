https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-rossiya-vizit-otlet-39608886.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию

Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию

В ходе визита президент побывает в Москве, а также в Казани, где посетит Форум межрегионального сотрудничества Узбекистан-Россия.

2023-10-05T10:49+0500

2023-10-05T10:49+0500

2023-10-05T11:50+0500

узбекистан

россия

татарстан

казань

москва

политика

президент

шавкат мирзиёев

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0f/27134184_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_7fc1abecb16eabcefabcd4ba5595b69e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина отбыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В рамках визита он посетит столицу Татарстана Казань, где встретится с Раисом республики Рустамом Миннихановым и побывает на ряде объектов. В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.

узбекистан

россия

татарстан

казань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия татарстан казань москва президент шавкат мирзиёев государственный официальный визит форум межрегионального сотрудничества встречи программа визита