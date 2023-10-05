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https://uz.sputniknews.ru/20231005/mirziyoyev-rossiya-vizit-otlet-39608886.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию
Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию
В ходе визита президент побывает в Москве, а также в Казани, где посетит Форум межрегионального сотрудничества Узбекистан-Россия.
2023-10-05T10:49+0500
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узбекистан
россия
татарстан
казань
москва
политика
президент
шавкат мирзиёев
визит
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина отбыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В рамках визита он посетит столицу Татарстана Казань, где встретится с Раисом республики Рустамом Миннихановым и побывает на ряде объектов. В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
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узбекистан россия татарстан казань москва президент шавкат мирзиёев государственный официальный визит форум межрегионального сотрудничества встречи программа визита
узбекистан россия татарстан казань москва президент шавкат мирзиёев государственный официальный визит форум межрегионального сотрудничества встречи программа визита

Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию

10:49 05.10.2023 (обновлено: 11:50 05.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, архивное фото
Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе визита президент РУз побывает в Москве, а также в Казани, где посетит Форум межрегионального сотрудничества Узбекистан — Россия.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента РФ Владимира Путина отбыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
В рамках визита он посетит столицу Татарстана Казань, где встретится с Раисом республики Рустамом Миннихановым и побывает на ряде объектов.
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
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