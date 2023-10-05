https://uz.sputniknews.ru/20231005/pogoda-tashkent-5-oktyabr-2023-39607683.html

Теплее и ночью, и днем — погода в Ташкенте на 5 октября

Теплее и ночью, и днем — погода в Ташкенте на 5 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.

2023-10-05T05:06+0500

2023-10-05T05:06+0500

2023-10-05T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.

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