https://uz.sputniknews.ru/20231005/pogoda-tashkent-5-oktyabr-2023-39607683.html
Теплее и ночью, и днем — погода в Ташкенте на 5 октября
Теплее и ночью, и днем — погода в Ташкенте на 5 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
2023-10-05T05:06+0500
2023-10-05T05:06+0500
2023-10-05T05:06+0500
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37249598_389:207:3071:1716_1920x0_80_0_0_a2a1aa8926ba5e11463664544dbd92a7.jpg
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37249598_600:180:2923:1922_1920x0_80_0_0_7e292685078ea292a6d437dba67aecd0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Теплее и ночью, и днем — погода в Ташкенте на 5 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik
. Сегодня в Ташкенте переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 градусов выше нуля.