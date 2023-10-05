https://uz.sputniknews.ru/20231005/pogoda-uzbekistan-6-oktyabr-2023-39655910.html

Могут понадобиться зонты — погода в Узбекистане на 6 октября

Могут понадобиться зонты — погода в Узбекистане на 6 октября

Также синоптики прогнозируют сели и паводки в предгорных и горных районах республики.

2023-10-05T15:30+0500

2023-10-05T15:30+0500

2023-10-05T15:30+0500

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Дожди местами прогнозируют повсеместно. Особенно сильными они будут в горных районах республики, в высокогорьях возможен переход в снег.Также синоптики предупреждают о селях и паводках в предгорных и горных районах.Скорость ветра — 7-12 м/с. Его порывы могут усилиться до 13-18 м/с в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в горных районах. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Самые низкие ночные температуры обещают в Каракалпакстане и Хорезмской области — 7-12 градусов тепла, дневные —в горных и предгорных районах — 8-13 градусов выше нуля.Температура воздуха днем:

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