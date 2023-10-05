https://uz.sputniknews.ru/20231005/pogranichnye-problemy-kyrgyzstana-i-tadjikistana-39675870.html

Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана поможет решить "Протокол № 44"

Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана поможет решить "Протокол № 44"

Республики Кыргызстан и Таджикистан – члены ОДКБ, и обречены на добрососедство, невзирая на отдельные приграничные инциденты и настойчивое стремление Запада разжечь военный конфликт в Центральной Азии.

2023-10-05T20:56+0500

2023-10-05T20:56+0500

2023-10-05T21:21+0500

колумнисты

кыргызстан

таджикистан

граница

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Председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и зампред кабмина Кыргызстана, глава КГНБ страны Камчыбек Ташиев 2 октября провели в Баткене заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации границы. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Стороны договорились активнее сотрудничать в приграничных районах для "дальнейшего описания прохождения проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках".Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов отметил, что подписанный протокол является реализацией воли президентов двух сопредельных республик, и поможет решить все проблемы на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Сложности делимитации кыргызско-таджикской государственной границы преодолимы. Переговоры продолжатся 8 октября.Вместе с тем ГКНБ Кыргызстана опроверг информацию о передаче Таджикистану неких земель в Чон-Алайском районе Ошской области, и подчеркнул: "Заинтересованные силы ведут целенаправленную работу по дискредитации работы государственных органов".Ведомство призвало не верить провокационным сообщениям. Кому выгодны дезинформация общества и дестабилизация государства?Достигнутые договоренности Бишкека и Душанбе об урегулировании пограничных споров тревожат Запад. Соединенным Штатам и их сателлитам хотелось бы расшатать и поджечь регион, а затем выступить в роли самозваных арбитров и миротворцев – с новыми военными базами в "подбрюшье" России и Китая. Недавний позорный провал 20-летней миссии Пентагона и НАТО в Афганистане не оставил "гегемонам" шансов на скорое возвращение в Центральную Азию, но геополитическая инерция сохранилась.Авторитетное на Западе американское издание The Diplomat считает подписанный в Баткене пограничный "Протокол № 44" загадочным и неоднозначным. Содержание документа неизвестно, однако Diplomat считает важным напомнить, что другое соглашение – о границе с Узбекистаном – "спровоцировало серьезные политические репрессии в Бишкеке". Арестованным 27 "активистам" предъявлено обвинение в планировании и организации беспорядков из-за межгосударственного соглашения, на разработку которого потрачено более трех десятилетий. Подобные (искусственные) протесты – узнаваемый почерк западных спецслужб и НКО. Задача небескорыстных "активистов" – дезинформация и дестабилизация, под любым благовидным предлогом.Напомню, за стихийный протест в Капитолии 6 января 2021 года в США арестованы более 700 человек, но это не репрессии, это другое.Окончательное решениеПерспектива добрососедства двух стран-союзников по ОДКБ безальтернативна. Руководители ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана 3 октября заявили о скором принятии "окончательного решения по определению государственных границ". Однако протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 км, из которых за 20 лет, к осени 2022 года делимитировано (описано) 625 км. При этом существует около 70 спорных участков, на которых периодически возникают приграничные конфликты. Возможно ли ускорение процесса делимитации?Решение приграничных проблем – не экспромт, а результат большой, кропотливой работы. Российский президент Владимир Путин неоднократно обсуждал по телефону с кыргызским и таджикским коллегами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку границе, убеждал влиять на ситуацию исключительно мирными средствами.Осенью прошлого года в Астане состоялась конструктивная трехсторонняя встреча президентов России, Кыргызстана и Таджикистана, посвященная урегулированию конфликтов на границе. Немногим ранее представители Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, договорились прекратить конфликты на границе, ускорить процессы делимитации и демаркации, а также законсервировать по четыре пограничных пункта на участках, где чаще всего "искрило".Важный шаг к разрядке напряженности Бишкек и Душанбе сделали в январе 2023 года – президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились активизировать переговоры по делимитации и демаркации границы, а проблемы решать политико-дипломатическим путем.На переговорах в городе в июне 2023 года стороны обсуждали урегулирование пограничных споров на основе карт, актуальных на момент распада СССР. Переговорная динамика подсказывает, что ускорение делимитации границ возможно, если на определенном этапе западные спецслужбы и фонды не подбросят песка в буксу прогресса.Патриотизмом и эмоциями местного населения умело манипулируют зарубежные центры влияния. Неслучайно Москва в сентябре призвала Бишкек и Душанбе "не делать резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы". Приграничные вооруженные конфликты в Центральной Азии выгодны Западу, потому что вредят единству ОДКБ. Интересы народов – не в счет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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