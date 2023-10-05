Шесть принципов мироустройства, к которым стремится Россия — Путин
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Никто не имеет права управлять миром за других и от имени других, подчеркнул президент России.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Россия стремится к взаимосвязанному миру без искусственных барьеров, сказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Российский лидер назвал шесть принципов, к которым стремится РФ в международных отношениях. Первый пункт — взаимосвязанность и отсутствие барьеров.
"Мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", — сказал он.
Второй принцип — чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития.
"Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов", — подчеркнул Владимир Путин.
Следующий принцип — это максимальная представительность.
"Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы", — продолжил он.
Всеобщая безопасность и прочный мир, основанный на уважении интересов всех, стали четвертым принципом, названным Владимиром Путиным.
"Главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. Гармония в этой сфере достижима: надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других, как на партнеров второго сорта, как на изгоев или дикарей", — призвал российский лидер.
Пятый принцип — справедливость за всех. Владимир Путин подчеркнул, что эпоха эксплуатации кого бы то ни было в прошлом.
"Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности, готовы полгаться на себя. Это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития. Попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии", — подчеркнул он.
И последний, шестой принцип - равноправие.
"Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных", — отметил он.
По мнению Владимира Путина, "это не просто естественное состояние международного сообщества, а квинтэссенция всего исторического опыта человечества".
О чем еще говорил Владимир Путин:
Благосостояние Запада во-многом основывалось на ограблении человечества, полученное Западом влияние - это огромная военно-финансовая пирамида;
Россия не начинала войну на Украине, а пытается ее закончить, конфликт на Украине - не территориальный, у РФ нет интереса урвать какие-то территории;
США насильно навязывают Европе свою экономическую линию, не отвечающую интересам европейских стран. На Западе забыли, что такое разумные самоограничения и компромисс, проталкивают свои интересы любой ценой;
Эпоха колониального владычества давно закончилась, Россия за цивилизационный подход. Цивилизация для России - многогранное понятие, ни одна из них не лучше и не хуже других;
Европа может продолжать помогать Украине только за счет ухудшения положения своих стран, уровень жизни в ЕС падает;
В России естественным образом началась структурная перестройка экономики, за третий квартал текущего года профицит бюджета составил 660 млрд рублей;
Армения сама признала Карабах в составе Азербайджана, и когда Азербайджан наведет там конституционный порядок было только делом времени. Армения останется союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха;
Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, их мнение нужно учитывать в мировой политике;
Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен;
Сотрудничество с Китаем не направлено против кого-либо, оно носит созидательный характер;
Сегодня нет ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Никто в здравом уме не будет угрожать России ядерным оружием;
Россия спокойно идет к достижению целей СВО и их добьется. Главное в спецоперации - не территория, а защита людей;
Чествование нациста в парламенте Канады - это отвратительно, для них все средства хороши, чтобы унизить Россию. Несмотря на произошедшее, РФ с уважением относится к Канаде, особенно к ее народу;
Подрыв "Северных потоков" - это акт международного терроризма. На вопрос "кто виноват", нужно отвечать "кто заинтересован", а это американский поставщик;
Если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, Россия готова к сотрудничеству;
Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, но против ее присоединения к НАТО.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.