https://uz.sputniknews.ru/20231005/putin-valdai-6-printsipov-39678170.html

Шесть принципов мироустройства, к которым стремится Россия — Путин

Шесть принципов мироустройства, к которым стремится Россия — Путин

Никто не имеет права управлять миром за других и от имени других, подчеркнул президент России.

2023-10-05T22:56+0500

2023-10-05T22:56+0500

2023-10-05T22:56+0500

россия

владимир путин

дискуссионный клуб "валдай"

выступление

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Россия стремится к взаимосвязанному миру без искусственных барьеров, сказал президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Российский лидер назвал шесть принципов, к которым стремится РФ в международных отношениях. Первый пункт — взаимосвязанность и отсутствие барьеров.Второй принцип — чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития."Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов", — подчеркнул Владимир Путин.Следующий принцип — это максимальная представительность.Всеобщая безопасность и прочный мир, основанный на уважении интересов всех, стали четвертым принципом, названным Владимиром Путиным."Главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. Гармония в этой сфере достижима: надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других, как на партнеров второго сорта, как на изгоев или дикарей", — призвал российский лидер.Пятый принцип — справедливость за всех. Владимир Путин подчеркнул, что эпоха эксплуатации кого бы то ни было в прошлом.И последний, шестой принцип - равноправие."Больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, прежде всего от более богатых или сильных", — отметил он.По мнению Владимира Путина, "это не просто естественное состояние международного сообщества, а квинтэссенция всего исторического опыта человечества".О чем еще говорил Владимир Путин:Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

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