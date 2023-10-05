https://uz.sputniknews.ru/20231005/putin-valday-ukraina-39674284.html
Россия не начинала "войну" на Украине, а пытается ее закончить — Путин
Россия не начинала "войну" на Украине, а пытается ее закончить — Путин
Конфликт на Украине длится уже десятый год, подчеркнул президент РФ.
2023-10-05T20:05+0500
2023-10-05T20:05+0500
2023-10-05T20:45+0500
россия
владимир путин
дискуссионный клуб "валдай"
украина
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ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай","Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал он. Президент России подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный, и что агрессия против русских на Украине продолжается уже десятый год.
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россия владимир путин заседание международного дискуссионного клуба валдай украина война конфликт
россия владимир путин заседание международного дискуссионного клуба валдай украина война конфликт
Россия не начинала "войну" на Украине, а пытается ее закончить — Путин
20:05 05.10.2023 (обновлено: 20:45 05.10.2023)
Конфликт на Украине длится уже десятый год, подчеркнул президент РФ.
ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай",
"Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал он.
Президент России подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный, и что агрессия против русских на Украине продолжается уже десятый год.