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https://uz.sputniknews.ru/20231005/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-promyshlennym-potentsialom-tatarstana-39657489.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана
Президент Узбекистана побывал на выставке, организованной в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
2023-10-05T15:51+0500
2023-10-05T15:51+0500
узбекистан
россия
президент
шавкат мирзиёев
визит
татарстан
рустам минниханов
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана, сообщает РИА Новости.Вместе с узбекским лидером с выставкой ознакомились заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.Выставка была организована в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшего в Казани 4 октября.Свою продукцию на выставке представили более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие.Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в ходе визита в Казань узбекский президент ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов.Он также проведет переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановоым в Казанском Кремле.Напомним, что президент Узбекистана 5 — 7 октября находится в России с официальным визитом.В Москве он проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.
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узбекистан россия казань татарстан президент шавкат мирзиёев раис рустам минниханов денис матуров форум межрегионального сотрудничества выставка промышленного потенциала
узбекистан россия казань татарстан президент шавкат мирзиёев раис рустам минниханов денис матуров форум межрегионального сотрудничества выставка промышленного потенциала

Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

15:51 05.10.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГлава Татарстана Р. Минниханов и президент Узбекистана Ш. Мирзиеев осмотрели выставку в МВЦ "Казань Экспо"
Глава Татарстана Р. Минниханов и президент Узбекистана Ш. Мирзиеев осмотрели выставку в МВЦ Казань Экспо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Президент Узбекистана побывал на выставке, организованной в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана, сообщает РИА Новости.
Вместе с узбекским лидером с выставкой ознакомились заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Выставка была организована в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшего в Казани 4 октября.
Свою продукцию на выставке представили более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в ходе визита в Казань узбекский президент ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов.
Он также проведет переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановоым в Казанском Кремле.
Напомним, что президент Узбекистана 5 — 7 октября находится в России с официальным визитом.
В Москве он проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.
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