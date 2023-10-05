https://uz.sputniknews.ru/20231005/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-promyshlennym-potentsialom-tatarstana-39657489.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с промышленным потенциалом Татарстана

Президент Узбекистана побывал на выставке, организованной в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

2023-10-05T15:51+0500

2023-10-05T15:51+0500

2023-10-05T15:51+0500

узбекистан

россия

президент

шавкат мирзиёев

визит

татарстан

рустам минниханов

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана, сообщает РИА Новости.Вместе с узбекским лидером с выставкой ознакомились заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.Выставка была организована в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшего в Казани 4 октября.Свою продукцию на выставке представили более 60 ведущих предприятий Татарстана, в том числе компании "Татнефть", "КАМАЗ", "Сибур", Казанский вертолетный завод, особые экономические зоны "Алабуга" и "Иннополис" и другие.Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в ходе визита в Казань узбекский президент ознакомится с итогами Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, посетит технопарк высоких технологий имени Башира Рамеева в Казани, ряд других объектов.Он также проведет переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановоым в Казанском Кремле.Напомним, что президент Узбекистана 5 — 7 октября находится в России с официальным визитом.В Москве он проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также главой правительства Михаилом Мишустиным.

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