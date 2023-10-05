https://uz.sputniknews.ru/20231005/tatarstan-uzbekistan-tovarooborot-39667077.html
Татарстан и Узбекистан увеличили товарооборот на треть
Татарстан и Узбекистан увеличили товарооборот на треть
В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 50% и превысил $290 млн, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
2023-10-05T18:50+0500
2023-10-05T18:50+0500
2023-10-05T18:50+0500
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татарстан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2023 года вырос на 30%. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на IIIФоруме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.За 2022 год объем взаимной торговли вырос на 50%, отметил Минниханов.Как отметил раис Татарстана, республика и дальше будет работать над наращиванием объемов и перечня товаров и услуг, поставляемых в Узбекистан, и над реализацией совместных проектов.Рустам Минниханов напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Осуществляются прямые авиаперелеты между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляются поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде - линия сборки автомобилей автогиганта.В прошлом году в Узбекистане состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" - совместного проекта татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. Действует филиал Казанского федерального университета в Джизаке. Также в Джизаке в апреле этого года состоялось открытие второго совместного технопарка. В настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях, рассказал Минниханов.
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узбекистан татарстан казань рустам минниханов товарооборот совместные проекты сотрудничество
узбекистан татарстан казань рустам минниханов товарооборот совместные проекты сотрудничество
Татарстан и Узбекистан увеличили товарооборот на треть
В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 50% и превысил $290 млн, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2023 года вырос на 30%. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на IIIФоруме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
За 2022 год объем взаимной торговли вырос на 50%, отметил Минниханов.
"По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 50% и превысил 290 миллионов долларов. За первое полугодие текущего года товарооборот вырос еще на 30% (около 150 миллионов долларов)", - сказал он.
Как отметил раис Татарстана, республика и дальше будет работать над наращиванием объемов и перечня товаров и услуг, поставляемых в Узбекистан, и над реализацией совместных проектов.
Рустам Минниханов напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Осуществляются прямые авиаперелеты между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляются поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде - линия сборки автомобилей автогиганта.
В прошлом году в Узбекистане состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" - совместного проекта татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. Действует филиал Казанского федерального университета в Джизаке. Также в Джизаке в апреле этого года состоялось открытие второго совместного технопарка. В настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях, рассказал Минниханов.