https://uz.sputniknews.ru/20231005/tatarstan-uzbekistan-tovarooborot-39667077.html

Татарстан и Узбекистан увеличили товарооборот на треть

Татарстан и Узбекистан увеличили товарооборот на треть

В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 50% и превысил $290 млн, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

2023-10-05T18:50+0500

2023-10-05T18:50+0500

2023-10-05T18:50+0500

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рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в первом полугодии 2023 года вырос на 30%. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на IIIФоруме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.За 2022 год объем взаимной торговли вырос на 50%, отметил Минниханов.Как отметил раис Татарстана, республика и дальше будет работать над наращиванием объемов и перечня товаров и услуг, поставляемых в Узбекистан, и над реализацией совместных проектов.Рустам Минниханов напомнил, что в Узбекистане действует представительство Татарстана, а в Казани успешно работает Генеральное консульство Узбекистана. Осуществляются прямые авиаперелеты между Казанью и Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. Ведется работа по линии торгово-промышленных палат, ведущих татарстанских компаний и организаций. В Узбекистан осуществляются поставки автомобилей "КАМАЗ", в Ташкенте открыт автоцентр, а в Самарканде - линия сборки автомобилей автогиганта.В прошлом году в Узбекистане состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" - совместного проекта татарстанского технополиса "Химград" и узбекистанских партнеров. Действует филиал Казанского федерального университета в Джизаке. Также в Джизаке в апреле этого года состоялось открытие второго совместного технопарка. В настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях, рассказал Минниханов.

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