https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-bilet-samolet-pasport-original-39635916.html

Можно ли купить билет на самолет без оригинала паспорта — комментарий Uzbekistan Airways

Можно ли купить билет на самолет без оригинала паспорта — комментарий Uzbekistan Airways

В авиакомпании отреагировали на случаи вызвавшие нарекания населения, в связи с требованием при покупке авиабилетов в некоторых авиакассах оригинала паспорта. Ранее этот вопрос обсудили на заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана .

2023-10-05T10:17+0500

2023-10-05T10:17+0500

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узбекистан

авиакомпания uzbekistan airways

общество

самолет

авиабилет

покупка

паспорт

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Продажа авиабилетов в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании производится как на основании оригиналов удостоверений личности пассажиров, так и на основании их фотокопий, сообщает пресс-служба Национального авиаперевозчика Узбекистана.Ранее Сенат Олий Мажлиса обсудил случаи, вызвавшие нарекание населения, в связи с требованием оригинала паспорта при покупке авиабилетов в некоторых авиакассах.В связи с этим, Uzbekistan Airways направила напоминание об отсутствии необходимости предъявления пассажирами или их близкими людьми оригиналов документов, удостоверяющих личность пассажира, всем агентам по продаже авиабилетов в Узбекистане и за его пределамиПриобрести билеты можно также через интернет-сайт и мобильное приложение авиаперевозчика. Там установочные данные пассажиров вводит в систему человек, который непосредственно оформляет авиабилет. В таком случае, само лицо несет ответственность за корректность введенных данных. Билет невозможно приобрести без соблюдения данного условия.АО “Uzbekistan Airways” ведет деятельность в правовом поле как Узбекистана, так и стран, на территорию и через территорию которых выполняются рейсы авиакомпании. Также она руководствуется решением специальных структур ООН по передаче базовых данных пассажиров, следующих в пункты назначения через систему API с учетом требований Совбеза ООН Пункта 9 Резолюции 2178 (от 2014 года).В пресс-службе Uzbekistan Airways напомнили, что любые неточности и несовпадения билета с паспортными данными могут привести к штрафным санкциям либо депортации пассажира обратно в страну отправления из-за отсутствия оснований на въезд. Поэтому очень важно, чтобы при оформлении авиабилета кассиром или самим покупателем, в случае оформления онлайн, были внесены корректные установочные данные пассажира и действительных виз страны назначения.

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