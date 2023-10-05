Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список
12:06 05.10.2023 (обновлено: 12:21 05.10.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФорум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани.
© Sputnik / Максим Богодвид/
Форум в Казани является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере. На нем собрались более 3 тысяч участников из 20 регионов России и 14 регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В мероприятии, организованном в Казани, участвовали заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев, председатель правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также более 3 тысяч представителей из 20 регионов РФ и 14 регионов Узбекистана.
Стороны подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в различных отраслях промышленности.
В их числе — планы мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Башкортостана и хокимиятами Ферганской и Джизакской областей Узбекистана на 2023–2025 годы, а также между правительством Татарстана и хокимиятом Сурхандарьинской области Узбекистана.
Документы предусматривают развитие совместных проектов, проведение мероприятий и организацию экспортных поставок.
Также подписаны:
меморандум между министерством цифровых технологий РУз и российским маркетплейсом "Вайлдберриз" о сотрудничестве в сфере интернет-торговли;
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкентской области и маркетплейсом о сотрудничестве в строительстве мультимодального логистического центра в Ташобласти;
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкента и российской компанией "УК “Группа ГМС”" по взаимодействию в области обмена техническим и технологическим опытом по водоснабжению и водоотведению;
соглашение между "Тошкент метрополитени" и "ТМХ Интернэшнл" о поставке из России вагонов метро;
меморандум о развитии прямого сотрудничества в сфере информационных технологий, создании независимой экосистемы, обмене международным опытом, совместной интеграции с международными рынками между технопарком в сфере высоких технологий "ИТ-парк" (РФ) и "Дирекцией Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" (РУз);
меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции, а также совершенствовании механизмов трансграничной торговли и развитии предпринимательства в Узбекистане между российским маркетплейсом "Озон" и Торгово-промышленной палатой Узбекистана;
комплексная программа действий между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским деловыми советами по расширению сотрудничества деловых сообществ.