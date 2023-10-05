https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-rossiya-kazan-forum-dokumenty-39640349.html

Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список

Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список

Форум в Казани является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере. На нем собрались более 3 тысяч участников из 20 регионов России и 14 регионов Узбекистана.

2023-10-05T12:06+0500

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экономика

промышленность

узбекистан

россия

татарстан

казань

форум

регион

сотрудничество

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба правительства РФ.В мероприятии, организованном в Казани, участвовали заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев, председатель правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также более 3 тысяч представителей из 20 регионов РФ и 14 регионов Узбекистана.Стороны подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в различных отраслях промышленности.В их числе — планы мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Башкортостана и хокимиятами Ферганской и Джизакской областей Узбекистана на 2023–2025 годы, а также между правительством Татарстана и хокимиятом Сурхандарьинской области Узбекистана.Документы предусматривают развитие совместных проектов, проведение мероприятий и организацию экспортных поставок.Также подписаны:

узбекистан

россия

татарстан

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