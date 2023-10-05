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https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-rossiya-kazan-forum-dokumenty-39640349.html
Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список
Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список
Форум в Казани является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере. На нем собрались более 3 тысяч участников из 20 регионов России и 14 регионов Узбекистана.
2023-10-05T12:06+0500
2023-10-05T12:21+0500
экономика
промышленность
узбекистан
россия
татарстан
казань
форум
регион
сотрудничество
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба правительства РФ.В мероприятии, организованном в Казани, участвовали заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев, председатель правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также более 3 тысяч представителей из 20 регионов РФ и 14 регионов Узбекистана.Стороны подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в различных отраслях промышленности.В их числе — планы мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Башкортостана и хокимиятами Ферганской и Джизакской областей Узбекистана на 2023–2025 годы, а также между правительством Татарстана и хокимиятом Сурхандарьинской области Узбекистана.Документы предусматривают развитие совместных проектов, проведение мероприятий и организацию экспортных поставок.Также подписаны:
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экономика промышленность узбекистан россия татарстан казань регионы сотрудничество денис мантуров жамшид ходжаев рустам минниханов подписание документов
экономика промышленность узбекистан россия татарстан казань регионы сотрудничество денис мантуров жамшид ходжаев рустам минниханов подписание документов

Какие документы подписали на форуме сотрудничества между РФ и Узбекистаном — список

12:06 05.10.2023 (обновлено: 12:21 05.10.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФорум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани.
Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
/
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Форум в Казани является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере. На нем собрались более 3 тысяч участников из 20 регионов России и 14 регионов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В ходе III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В мероприятии, организованном в Казани, участвовали заместитель премьер-министра РУз Жамшид Ходжаев, председатель правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также более 3 тысяч представителей из 20 регионов РФ и 14 регионов Узбекистана.
Стороны подписали 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в различных отраслях промышленности.
В их числе — планы мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Башкортостана и хокимиятами Ферганской и Джизакской областей Узбекистана на 2023–2025 годы, а также между правительством Татарстана и хокимиятом Сурхандарьинской области Узбекистана.
Документы предусматривают развитие совместных проектов, проведение мероприятий и организацию экспортных поставок.
Также подписаны:
меморандум между министерством цифровых технологий РУз и российским маркетплейсом "Вайлдберриз" о сотрудничестве в сфере интернет-торговли;
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкентской области и маркетплейсом о сотрудничестве в строительстве мультимодального логистического центра в Ташобласти;
меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкента и российской компанией "УК “Группа ГМС”" по взаимодействию в области обмена техническим и технологическим опытом по водоснабжению и водоотведению;
соглашение между "Тошкент метрополитени" и "ТМХ Интернэшнл" о поставке из России вагонов метро;
меморандум о развитии прямого сотрудничества в сфере информационных технологий, создании независимой экосистемы, обмене международным опытом, совместной интеграции с международными рынками между технопарком в сфере высоких технологий "ИТ-парк" (РФ) и "Дирекцией Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" (РУз);
меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции, а также совершенствовании механизмов трансграничной торговли и развитии предпринимательства в Узбекистане между российским маркетплейсом "Озон" и Торгово-промышленной палатой Узбекистана;
комплексная программа действий между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским деловыми советами по расширению сотрудничества деловых сообществ.
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