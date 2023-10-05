https://uz.sputniknews.ru/20231005/uzbekistan-xolera-risk-zabolevaniye-ekspert-39661413.html

Как не заразиться холерой и может ли она проникнуть в Узбекистан — эксперт

Как не заразиться холерой и может ли она проникнуть в Узбекистан — эксперт

В Республике холеру не регистрировали на протяжении нескольких лет, но занести эту инфекцию может любой человек, приехавший в страну из-за границы.

2023-10-05T17:43+0500

2023-10-05T17:43+0500

2023-10-05T18:09+0500

мнение эксперта

общество

здоровье

заболевание

узбекистан

профилактика

холера

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По данным ВОЗ, вспышки холеры в этом году зафиксировали в 26 странах. Самые тяжелые ее случаи наблюдались в Африке. Из 26 тыс. заболевших скончались 735 человек.По мнению международных экспертов, основная причина возникновения холеры — недостаточная вакцинация. При этом ситуацию осложняет дефицит в мире чистой питьевой воды.В Узбекистане холеру не регистрировали на протяжении нескольких лет, но есть риск, что ее могут завести из-за границы, рассказал Sputnik заведующий отделом особо опасных инфекционных заболеваний Комитета cанэпиднадзора Фарход Курбонбеков.По его словам, для недопущения ввоза и распространения в стране этого заболевания на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта.Заболевание вызывает холерный вибрион. По словам эксперта, эта бактерия отличается высокой выживаемостью во внешней среде: в фекалиях до 150 суток, в сточных водах до 106 суток, в почве до 60-ти, на поверхности фруктов и овощей до 4-х.Для профилактики холеры важно обеспечивать население чистой питьевой водой, обеззараживать сточные воды, строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и требования на предприятиях пищевой промышленности.Кроме того, необходимо проверять открытые источники воды, составить их санитарные паспорта, "точки", где будут по графику отбирать пробы воды и проверять их на наличие холерного вибриона, перечислил Фарход Курбонбеков.По данным Комитета cанэпиднадзора, с начала 2023 года в стране провели более 27 000 бактериологических анализов на холеру. В проведенных исследованиях холерные вибрионы не выявили, уточнил эксперт.В заключение он рассказал о подготовке соответствующих специалистов рамках специальной программы Минздрава Узбекистана. Только в текущем году подготовили 4 053 тренера, обучили 58 138 врачей и 260 144 медицинских работника.Для справки: Характерными признаками холеры являются частый жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней.

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