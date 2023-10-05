https://uz.sputniknews.ru/20231005/vrachi-o-vrede-energetikov-39588223.html

Аритмия, неврозы, одышка — как энергетики разрушают здоровье

Аритмия, неврозы, одышка — как энергетики разрушают здоровье

Врачи разных специализаций рассказали корреспонденту Sputnik о вредном влиянии энергетических напитков на организм человека и почему людям тяжело от них отказаться.

2023-10-05T07:04+0500

2023-10-05T07:04+0500

2023-10-05T07:04+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Власти Казахстана собираются запретить продажу энергетиков людям младше 21 года. В Азербайджане с 2020 года запрещена их продажа лицам младше 18 лет. А в Узбекистане, как и в России, это постановление было принято двумя годами ранее, в 2018 году.Но популярность энергетиков только растет и, что хуже всего, среди детей тоже.Чтобы понять, какой вред наносят энергетики, нужно разобраться, как именно этот напиток действует на организм. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал кардиолог-аритмолог Шахзодбек Самадов:Команда Шахзодбека Самадова доказала, что подъем и снижение сахара в крови у диабетиков приводит к приступам фибрилляции предсердий. Это когда кровь накапливается в предсердиях, но не перекачивается в желудочки. Такое явление может привести к инсульту и сердечной недостаточности. Врач-кардиолог уверен, что это же происходит и при употреблении энергетиков.О вреде таких напитков рассказывает и врач-невролог Лола Шахавдинова. Специалист отметила, что многие заболевания, которые становятся результатом нездорового образа жизни, "помолодели". Употребление энергетиков только способствует их скорому развитию. То есть, если раньше какие-то болезни проявлялись после 40 или 50 лет, то сейчас их уже диагностируют у ребят в двадцать.Однако в жизни бывают разные ситуации, и порой баночка стимулирующего напитка кажется очень нужной. В таком случае Лола Шахавдинова советует не злоупотреблять напитком и придерживаться следующих рекомендаций:Если все знают о вреде энергетиков, почем же люди не могут от них отказаться? Что это: привычка или все-таки зависимость?На эти вопросы ответила врач-психиатр и психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии, а также Член Ассоциации психического здоровья Австралии и Новой Зеландии и Всемирной сети молодых специалистов, работающих в области наркологии Екатерина Лян.Специалист также отметила высокую концентрацию сахара в энергетиках:"Представьте, что, употребляя каждый день по пол-литра энергетика, к своему рациону вы добавляете 20-30 чайных ложек сахара зараз. Думаю, здесь пояснения о вреде излишни".Раз употребление энергетиков — привычка, значит, ее можно побороть. Врач-психиатр дает для этого простые рекомендации:"Советую постепенно снижать количество таких напитков, заменяя их чем-то другим приятным, к примеру, хорошим шоколадом, прогулками, позитивными эмоциями, чем-то вкусненьким. И, конечно, не забывайте пить достаточное количество воды", — посоветовала она.Но если говорить о лицах младше 18 лет, то все врачи сходятся во мнениях. Детям и подросткам энергетики употреблять категорически нельзя.Кардиолог Шахзодбек Самадов приводит в пример конкретный случай из собственной практики:"Недавно мы делали абляцию (прижигание) очага аритмии 16-летнему пациенту, которую спровоцировало длительное и бесконтрольное употребление энергетиков", — делится врач.

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