Аритмия, неврозы, одышка — как энергетики разрушают здоровье
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Врачи разных специализаций рассказали корреспонденту Sputnik о вредном влиянии энергетических напитков на организм человека и почему людям тяжело от них отказаться.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Власти Казахстана собираются запретить продажу энергетиков людям младше 21 года. В Азербайджане с 2020 года запрещена их продажа лицам младше 18 лет. А в Узбекистане, как и в России, это постановление было принято двумя годами ранее, в 2018 году.
Но популярность энергетиков только растет и, что хуже всего, среди детей тоже.
Чтобы понять, какой вред наносят энергетики, нужно разобраться, как именно этот напиток действует на организм. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал кардиолог-аритмолог Шахзодбек Самадов:
© Из личного архива Шахзодбека СамадоваШахсодбек Самадов кардиолог-аритмолог
Шахсодбек Самадов кардиолог-аритмолог
© Из личного архива Шахзодбека Самадова
"В состав входит кофеин, таурин и глюкоза, причем в очень большом количестве. Кофеин стимулирует работу симпатической нервной системы, что приводит к аритмии. Проще говоря, сердце начинает биться быстрее, пульс повышается. Из-за избыточного поступления сахара вырабатывается большое количество инсулина. Организм пытается снизить уровень глюкозы в крови, который резко взмыл вверх. Именно эти резкие скачки уровня сахара являются стрессом для организма. У человека после короткого эпизода бодрости сразу начинается слабость, сонливость, раздражительность и, главное, нарушение работы сердца", — пояснил врач.
Команда Шахзодбека Самадова доказала, что подъем и снижение сахара в крови у диабетиков приводит к приступам фибрилляции предсердий. Это когда кровь накапливается в предсердиях, но не перекачивается в желудочки. Такое явление может привести к инсульту и сердечной недостаточности. Врач-кардиолог уверен, что это же происходит и при употреблении энергетиков.
О вреде таких напитков рассказывает и врач-невролог Лола Шахавдинова. Специалист отметила, что многие заболевания, которые становятся результатом нездорового образа жизни, "помолодели". Употребление энергетиков только способствует их скорому развитию. То есть, если раньше какие-то болезни проявлялись после 40 или 50 лет, то сейчас их уже диагностируют у ребят в двадцать.
© Из личного архива Лолы ШахавдиновойЛола Шахавдинова, невролог
Лола Шахавдинова, невролог
© Из личного архива Лолы Шахавдиновой
"От частого употребления энергетиков появляются головные боли, головокружение, резкие перепады настроения, учащенное сердцебиение и отдышка. Также случаются нарушения, приводящие к припадкам и судорогам", — предупреждает врач-невролог.
Однако в жизни бывают разные ситуации, и порой баночка стимулирующего напитка кажется очень нужной. В таком случае Лола Шахавдинова советует не злоупотреблять напитком и придерживаться следующих рекомендаций:
"Даже малое количество напитка в какой-то мере собьёт правильную работу нервной системы. Но если человеку все же необходимо выпить энергетик, то я советую не пить его на голодный желудок, не смешивать с какими-то другими напитками, особенно с алкогольными. Кроме того, лучше не пить энергетики вечером, если ваш режим предполагает ранний подъем с утра. Ведь если выпить напиток в вечернее время, то биологические часы для сна сдвигаются. Это значит, что вы не сможете уснуть, а утром проснетесь с головной болью и еще большей усталостью", — пояснила она.
Если все знают о вреде энергетиков, почем же люди не могут от них отказаться? Что это: привычка или все-таки зависимость?
На эти вопросы ответила врач-психиатр и психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии, а также Член Ассоциации психического здоровья Австралии и Новой Зеландии и Всемирной сети молодых специалистов, работающих в области наркологии Екатерина Лян.
© Из личного архива Екатерины ЛянЕкатерина Лян, врач-психиатр
Екатерина Лян, врач-психиатр
© Из личного архива Екатерины Лян
"Все же это больше привычка, потому что ни кофеин, ни сахар не включены в список веществ, которые вызывают зависимость. Энергетики стимулируют нервную систему организма за счёт кофеина и сахара. Но на самом деле, энергетики ничего не дают организму. Они всего лишь очень быстро забирают из организма очень много энергии и разом высвобождают её, что истощает как нервную систему, так и организм в целом".
Специалист также отметила высокую концентрацию сахара в энергетиках:
"Представьте, что, употребляя каждый день по пол-литра энергетика, к своему рациону вы добавляете 20-30 чайных ложек сахара зараз. Думаю, здесь пояснения о вреде излишни".
Раз употребление энергетиков — привычка, значит, ее можно побороть. Врач-психиатр дает для этого простые рекомендации:
"Советую постепенно снижать количество таких напитков, заменяя их чем-то другим приятным, к примеру, хорошим шоколадом, прогулками, позитивными эмоциями, чем-то вкусненьким. И, конечно, не забывайте пить достаточное количество воды", — посоветовала она.
Но если говорить о лицах младше 18 лет, то все врачи сходятся во мнениях. Детям и подросткам энергетики употреблять категорически нельзя.
Кардиолог Шахзодбек Самадов приводит в пример конкретный случай из собственной практики:
"Недавно мы делали абляцию (прижигание) очага аритмии 16-летнему пациенту, которую спровоцировало длительное и бесконтрольное употребление энергетиков", — делится врач.