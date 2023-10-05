Российский маркетплейс запускает бизнес-школу в Узбекистане
14:29 05.10.2023 (обновлено: 15:02 05.10.2023)
© Пресс-служба УзтекстильпромПресс-конференция, посвященная открытию бизнес-школы Wildberries в Узбекистане.
© Пресс-служба Узтекстильпром
Представители ассоциации "Узтекстильпром" и российской компании рассказали о совместных планах по развитию внутреннего рынка сбыта и экспорта текстиля из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" и Wildberries запускают бизнес-школу для обучения местных предпринимателей работе на российском маркетплейсе. Это значительно расширит экспорт текстильной продукции Узбекистана на рынки 7 зарубежных стран, рассказали представители организаций корреспонденту Sputnik.
© Sputnik / Maria KrasovskayaПресс-конференция, посвященная открытию бизнес-школы Wildberries в Узбекистане.
Пресс-конференция, посвященная открытию бизнес-школы Wildberries в Узбекистане.
© Sputnik / Maria Krasovskaya
Семинары будут проходить в Ташкенте, Намангане, Фергане и Андижане вплоть до 8 октября текущего года. В ходе занятий спикеры школы Wildberries расскажут производителям из Узбекистана о процессе работы от регистрации на маркетплейсе до управления поставками товара.
По словам председателя ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, задача проекта – охватить как можно больше узбекских производителей, научить их использовать удобную платформу для продажи товаров как в республике, так и за ее пределами.
© Пресс-служба УзтекстильпромПресс-конференция, посвященная открытию бизнес-школы Wildberries в Узбекистане.
Пресс-конференция, посвященная открытию бизнес-школы Wildberries в Узбекистане.
© Пресс-служба Узтекстильпром
На Wildberriesуже присутствует 2 268 продавцов из Узбекистана. Цель — увеличить этот показатель до 15 тысяч и сделать упор именно на малый и средний бизнес.
Для многих производителей формат онлайн-торговли кажется сложным и более затратным. Председатель ассоциации электронной коммерции Узбекистана Музаффар Аъзамов объяснил, что запуск бизнес-школы покажет местным производителям, как достичь высоких показателей экспорта.
Так, за январь-август 2023 года продажи товаров из Узбекистана выросли на 94% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив $285 млн.
Чаще всего производители сталкиваются со сложностями в вопросах логистики, таможни и хранения товара. Эту "головную боль", как сказал GR-директор Wildberries в Узбекистане Сардор Кадыров, на себя полностью берет маркетплейс.
"Я лично видел большие предприятия с новейшими технологиями и качественной продукцией. Все замечательно, но нет сбыта. Ответ один: "Ждём оптовика". Ни для кого не секрет, что оптовики скупают у производителей товар с минимальной наценкой и потом перепродают. Мы же хотим, чтобы производитель больше зарабатывал и меньше тратил. Благодаря нашей совместной работе, производитель в среднем экономит около 70% затрат. Кроме того, мы планируем до конца 2024 года построить логистический центр в Ташкентской области площадью 150 тысяч кв.м."
На этом складе будет храниться товар местных производителей, чтобы потом оттуда отправиться в 7 зарубежных стран. Логоцентр создаст свыше 7 500 рабочих мест для жителей Узбекистана.
"Большой склад высокого уровня — это долгосрочная инвестиция, минимум на 7-10 лет. Таким образом, Wildberries показывает уверенность в устойчивом развитии экономики Узбекистана", — добавил Музаффар Аъзамов.
В строительство логистического объекта онлайн-площадка планирует инвестировать около $140 млн.
Подобное сотрудничество содействует сокращению теневой экономики, увеличению бюджета страны и созданию новых рабочих мест.
Кроме того, российская компания подписала соглашение о партнерстве с Министерством цифровых технологий Узбекистана. Документ включает в себя резидентство в IT-технопарке Узбекистана, программы экспорта технологичных цифровых услуг, проекты с Почтой Узбекистана, а также проведение совместных мероприятий, направленных на обмен опытом в сфере IT-предпринимательства и образования.