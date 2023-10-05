https://uz.sputniknews.ru/20231005/wildberries-biznes-shkola-uzbekistan-39653158.html

Российский маркетплейс запускает бизнес-школу в Узбекистане

Российский маркетплейс запускает бизнес-школу в Узбекистане

Представители ассоциации "Узтекстильпром" и российского маркетплейса рассказали о совместных планах по развитию внутреннего рынка сбыта и экспорта текстиля из Узбекистана.

2023-10-05T14:29+0500

2023-10-05T14:29+0500

2023-10-05T15:02+0500

узбекистан

россия

предприниматели

экспорт

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" и Wildberries запускают бизнес-школу для обучения местных предпринимателей работе на российском маркетплейсе. Это значительно расширит экспорт текстильной продукции Узбекистана на рынки 7 зарубежных стран, рассказали представители организаций корреспонденту Sputnik.Семинары будут проходить в Ташкенте, Намангане, Фергане и Андижане вплоть до 8 октября текущего года. В ходе занятий спикеры школы Wildberries расскажут производителям из Узбекистана о процессе работы от регистрации на маркетплейсе до управления поставками товара.По словам председателя ассоциации "Узтекстильпром" Ильхома Хайдарова, задача проекта – охватить как можно больше узбекских производителей, научить их использовать удобную платформу для продажи товаров как в республике, так и за ее пределами.На Wildberriesуже присутствует 2 268 продавцов из Узбекистана. Цель — увеличить этот показатель до 15 тысяч и сделать упор именно на малый и средний бизнес.Для многих производителей формат онлайн-торговли кажется сложным и более затратным. Председатель ассоциации электронной коммерции Узбекистана Музаффар Аъзамов объяснил, что запуск бизнес-школы покажет местным производителям, как достичь высоких показателей экспорта.Так, за январь-август 2023 года продажи товаров из Узбекистана выросли на 94% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, превысив $285 млн.Чаще всего производители сталкиваются со сложностями в вопросах логистики, таможни и хранения товара. Эту "головную боль", как сказал GR-директор Wildberries в Узбекистане Сардор Кадыров, на себя полностью берет маркетплейс.На этом складе будет храниться товар местных производителей, чтобы потом оттуда отправиться в 7 зарубежных стран. Логоцентр создаст свыше 7 500 рабочих мест для жителей Узбекистана.В строительство логистического объекта онлайн-площадка планирует инвестировать около $140 млн.Подобное сотрудничество содействует сокращению теневой экономики, увеличению бюджета страны и созданию новых рабочих мест.Кроме того, российская компания подписала соглашение о партнерстве с Министерством цифровых технологий Узбекистана. Документ включает в себя резидентство в IT-технопарке Узбекистана, программы экспорта технологичных цифровых услуг, проекты с Почтой Узбекистана, а также проведение совместных мероприятий, направленных на обмен опытом в сфере IT-предпринимательства и образования.

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