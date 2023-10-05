https://uz.sputniknews.ru/20231005/xanchjou-2022-novoe-zoloto-u-bokserov-39672469.html

Ханчжоу-2022: новое "золото" у боксеров

Ханчжоу-2022: новое "золото" у боксеров

Золотые медали для сборной Узбекистана завоевали Хасанбой Дусматов и Абдумалик Халоков.

2023-10-05T19:18+0500

2023-10-05T19:18+0500

2023-10-05T20:18+0500

спорт

азиатские игры

бокс

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/05/39664500_38:35:1189:682_1920x0_80_0_0_0cde244af339ba2ea3ac25ae86cde88a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Боксеры сборной Узбекистана завоевали новое "золото" на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Золотую медаль завоевал в категории до 51 кг Хасанбой Дусматов в поединке с тайландским бойцом Титисаном Панмотом.Еще одну медаль высшего достоинства завоевал Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержав победу над японцев Шудаи Харада.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан спорт бокс ханчжоу 2022 золотая медаль хасанбой дусматов абдумалик халоков