https://uz.sputniknews.ru/20231005/xanchjou-2022-novoe-zoloto-u-bokserov-39672469.html
Ханчжоу-2022: новое "золото" у боксеров
Ханчжоу-2022: новое "золото" у боксеров
Золотые медали для сборной Узбекистана завоевали Хасанбой Дусматов и Абдумалик Халоков.
2023-10-05T19:18+0500
2023-10-05T19:18+0500
2023-10-05T20:18+0500
спорт
азиатские игры
бокс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Боксеры сборной Узбекистана завоевали новое "золото" на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Золотую медаль завоевал в категории до 51 кг Хасанбой Дусматов в поединке с тайландским бойцом Титисаном Панмотом.Еще одну медаль высшего достоинства завоевал Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержав победу над японцев Шудаи Харада.
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узбекистан спорт бокс ханчжоу 2022 золотая медаль хасанбой дусматов абдумалик халоков
узбекистан спорт бокс ханчжоу 2022 золотая медаль хасанбой дусматов абдумалик халоков
Ханчжоу-2022: новое "золото" у боксеров
19:18 05.10.2023 (обновлено: 20:18 05.10.2023)
Золотые медали для сборной Узбекистана завоевали Хасанбой Дусматов и Абдумалик Халоков.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Боксеры сборной Узбекистана завоевали новое "золото" на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золотую медаль завоевал в категории до 51 кг Хасанбой Дусматов в поединке с тайландским бойцом Титисаном Панмотом.
Еще одну медаль высшего достоинства завоевал Абдумалик Халоков, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержав победу над японцев Шудаи Харада.