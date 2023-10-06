https://uz.sputniknews.ru/20231006/chto-obsudyat-prezidenty-rossii-i-uzbekistana-v-kremle-39706109.html
Что обсудят президенты России и Узбекистана в Кремле?
Что обсудят президенты России и Узбекистана в Кремле?
Лидеры двух стран в пятницу проведут в Москве переговоры в узком и расширенном составе.
2023-10-06T14:12+0500
2023-10-06T14:12+0500
2023-10-06T14:42+0500
узбекистан
россия
москва
шавкат мирзиёев
владимир путин
переговоры
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/08/34764628_0:31:3006:1722_1920x0_80_0_0_564b730c42eeb044292fc4009c47441e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, следует из информационных материалов, опубликованных пресс-службой Кремля. По итогам переговоров лидеры подпишут Совместное заявление глав государств и ряд межведомственных и коммерческих документов. Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/08/34764628_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_874011df964974fda3c52ab9a8ea663b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин переговоры о чем анонс пресс-служба кремля
узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин переговоры о чем анонс пресс-служба кремля
Что обсудят президенты России и Узбекистана в Кремле?
14:12 06.10.2023 (обновлено: 14:42 06.10.2023)
Лидеры двух стран в пятницу проведут в Москве переговоры в узком и расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik
. Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, следует из информационных материалов
, опубликованных пресс-службой Кремля.
"Имеется в виду обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы", — говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам переговоров лидеры подпишут Совместное заявление глав государств и ряд межведомственных и коммерческих документов.
Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.
В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.