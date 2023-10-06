https://uz.sputniknews.ru/20231006/chto-obsudyat-prezidenty-rossii-i-uzbekistana-v-kremle-39706109.html

Что обсудят президенты России и Узбекистана в Кремле?

Что обсудят президенты России и Узбекистана в Кремле?

Лидеры двух стран в пятницу проведут в Москве переговоры в узком и расширенном составе.

2023-10-06T14:12+0500

2023-10-06T14:12+0500

2023-10-06T14:42+0500

узбекистан

россия

москва

шавкат мирзиёев

владимир путин

переговоры

политика

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, следует из информационных материалов, опубликованных пресс-службой Кремля. По итогам переговоров лидеры подпишут Совместное заявление глав государств и ряд межведомственных и коммерческих документов. Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Также Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.

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