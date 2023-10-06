ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Такое заявление президент России сделал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайская инициатива "Один пояс, один путь" не конкурируют, а дополняют друг друга, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.
"Кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что и наш евразийский проект развития – Евразийского экономического союза – и инициатива Председателя Си Цзиньпиня "Один пояс, один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так, я уже много раз на этот счёт говорил. Наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - подчеркнул президент.
Против Китая и России годами вводятся санкции, которые порой превращаются в некое подобие торговой войны, вводились ограничения, связанные, в том числе, с логистикой. При этом обе страны заинтересованы в развитии новых логистических маршрутов, отметил президент РФ, отметив, что имеет в виду коридор "Север-Юг", в рамках которого Китай в настоящее время выстраивает маршруты через среднеазиатские государства. Россия поддерживает эти проекты и строит свои авто- и железные дороги.
Дополняют друг друга проекты и в сфере реального производства, отметил Владимир Путин.
"Мы поставляем необходимые товары в Китайскую Народную Республику, Китай поставляет нам необходимые товары, и мы выстраиваем такие и логистические, и производственные цепочки, которые, безусловно, вписываются в те цели, которые Председатель Си Цзиньпин поставил перед китайской экономикой, и вписываются в наши задачи развития – особенно в современном мире – нашей экономики и партнёрских отношений с другими странами. Это совершенно очевидно дополняет друг друга", - подчеркнул президент.
При этом, сотрудничество с Китаем не направлено против кого-то, отметил Владимир Путин.
"Я хочу подчеркнуть ещё раз, хочу акцентировать на этом [внимание]: вся эта работа ни в коем случае и никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас – России и Китая, – так и для наших партнёров во всём мире", - сказал президент РФ.
Напомним, , 5 октября в Сочи состоялось 20-е заседание экспертного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин выступил в рамках сессии "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", а затем ответил на вопросы экспертов и журналистов.
В своем выступлении Президент России затронул самые актуальные темы современности: коренные причины украинского конфликта, конец западного колониализма, стремление России создать новый мир, основанный на равноправных цивилизациях, и другие важные темы.