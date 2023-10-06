https://uz.sputniknews.ru/20231006/eaes-odin-poyas-odin-put-dopolnyayut-drug-druga-putin-39718765.html

ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин

ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин

Такое заявление президент России сделал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

2023-10-06T16:33+0500

2023-10-06T16:33+0500

2023-10-06T16:33+0500

еаэс и узбекистан

россия

еаэс

владимир путин

дискуссионный клуб "валдай"

китай

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайская инициатива "Один пояс, один путь" не конкурируют, а дополняют друг друга, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.Против Китая и России годами вводятся санкции, которые порой превращаются в некое подобие торговой войны, вводились ограничения, связанные, в том числе, с логистикой. При этом обе страны заинтересованы в развитии новых логистических маршрутов, отметил президент РФ, отметив, что имеет в виду коридор "Север-Юг", в рамках которого Китай в настоящее время выстраивает маршруты через среднеазиатские государства. Россия поддерживает эти проекты и строит свои авто- и железные дороги.Дополняют друг друга проекты и в сфере реального производства, отметил Владимир Путин.При этом, сотрудничество с Китаем не направлено против кого-то, отметил Владимир Путин.Напомним, , 5 октября в Сочи состоялось 20-е заседание экспертного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин выступил в рамках сессии "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", а затем ответил на вопросы экспертов и журналистов.В своем выступлении Президент России затронул самые актуальные темы современности: коренные причины украинского конфликта, конец западного колониализма, стремление России создать новый мир, основанный на равноправных цивилизациях, и другие важные темы.

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