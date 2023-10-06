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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20231006/eaes-odin-poyas-odin-put-dopolnyayut-drug-druga-putin-39718765.html
ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин
ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин
Такое заявление президент России сделал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
2023-10-06T16:33+0500
2023-10-06T16:33+0500
еаэс и узбекистан
россия
еаэс
владимир путин
дискуссионный клуб "валдай"
китай
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайская инициатива "Один пояс, один путь" не конкурируют, а дополняют друг друга, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.Против Китая и России годами вводятся санкции, которые порой превращаются в некое подобие торговой войны, вводились ограничения, связанные, в том числе, с логистикой. При этом обе страны заинтересованы в развитии новых логистических маршрутов, отметил президент РФ, отметив, что имеет в виду коридор "Север-Юг", в рамках которого Китай в настоящее время выстраивает маршруты через среднеазиатские государства. Россия поддерживает эти проекты и строит свои авто- и железные дороги.Дополняют друг друга проекты и в сфере реального производства, отметил Владимир Путин.При этом, сотрудничество с Китаем не направлено против кого-то, отметил Владимир Путин.Напомним, , 5 октября в Сочи состоялось 20-е заседание экспертного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин выступил в рамках сессии "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", а затем ответил на вопросы экспертов и журналистов.В своем выступлении Президент России затронул самые актуальные темы современности: коренные причины украинского конфликта, конец западного колониализма, стремление России создать новый мир, основанный на равноправных цивилизациях, и другие важные темы.
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евразийский экономический союз еаэс китай инициатива один пояс один путь президент владимир путин дискуссионный клуб валдай
евразийский экономический союз еаэс китай инициатива один пояс один путь президент владимир путин дискуссионный клуб валдай

ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс, один путь" дополняют друг друга — Путин

16:33 06.10.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Такое заявление президент России сделал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Проекты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайская инициатива "Один пояс, один путь" не конкурируют, а дополняют друг друга, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.
"Кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что и наш евразийский проект развития – Евразийского экономического союза – и инициатива Председателя Си Цзиньпиня "Один пояс, один путь" могут не совпадать интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так, я уже много раз на этот счёт говорил. Наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой", - подчеркнул президент.
Против Китая и России годами вводятся санкции, которые порой превращаются в некое подобие торговой войны, вводились ограничения, связанные, в том числе, с логистикой. При этом обе страны заинтересованы в развитии новых логистических маршрутов, отметил президент РФ, отметив, что имеет в виду коридор "Север-Юг", в рамках которого Китай в настоящее время выстраивает маршруты через среднеазиатские государства. Россия поддерживает эти проекты и строит свои авто- и железные дороги.
Дополняют друг друга проекты и в сфере реального производства, отметил Владимир Путин.
"Мы поставляем необходимые товары в Китайскую Народную Республику, Китай поставляет нам необходимые товары, и мы выстраиваем такие и логистические, и производственные цепочки, которые, безусловно, вписываются в те цели, которые Председатель Си Цзиньпин поставил перед китайской экономикой, и вписываются в наши задачи развития – особенно в современном мире – нашей экономики и партнёрских отношений с другими странами. Это совершенно очевидно дополняет друг друга", - подчеркнул президент.
При этом, сотрудничество с Китаем не направлено против кого-то, отметил Владимир Путин.
"Я хочу подчеркнуть ещё раз, хочу акцентировать на этом [внимание]: вся эта работа ни в коем случае и никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас – России и Китая, – так и для наших партнёров во всём мире", - сказал президент РФ.
Напомним, , 5 октября в Сочи состоялось 20-е заседание экспертного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин выступил в рамках сессии "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", а затем ответил на вопросы экспертов и журналистов.
В своем выступлении Президент России затронул самые актуальные темы современности: коренные причины украинского конфликта, конец западного колониализма, стремление России создать новый мир, основанный на равноправных цивилизациях, и другие важные темы.
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