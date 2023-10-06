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Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин
https://uz.sputniknews.ru/20231006/kakie-dokumenty-podpisali-po-itogam-peregovorov-v-moskve-39733744.html
Какие документы подписали по итогам переговоров в Москве
Какие документы подписали по итогам переговоров в Москве
По итогам переговоров российской и узбекской делегации подписано более 20 важных документов.
2023-10-06T21:45+0500
2023-10-06T21:45+0500
узбекистан
россия
москва
кремль
шавкат мирзиёев
владимир путин
визит
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. По итогам визита президента Шавката Мирзиёева и правительственной делегации Узбекистана в Москве подписано более 20 важных документов, сообщает пресс-служба Кремля.Список подписанных документов:В ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном:
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узбекистан россия визит шавкат мирзиёев делегация россия казань москва список документов что подписали соглашения договор заявление
узбекистан россия визит шавкат мирзиёев делегация россия казань москва список документов что подписали соглашения договор заявление

Какие документы подписали по итогам переговоров в Москве

21:45 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева
Переговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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По итогам переговоров российской и узбекской делегации подписано более 20 важных документов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. По итогам визита президента Шавката Мирзиёева и правительственной делегации Узбекистана в Москве подписано более 20 важных документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Список подписанных документов:
1.
Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом
3.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в области поставок нефти
4.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде
5.
Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2024–2025 годы.
6.
Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора
7.
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс"
8.
Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан
9.
Соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о научном и научно-техническом сотрудничестве
10.
План совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан на 2023–2025 годы
11.
Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между ОАО "РЖД" и АО "Узбекистан темир йуллари"

В ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном:

1.
Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Хокимиятом Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)
2.
План мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Хокимиятом Джизакской области (Республика Узбекистан) на 2023–2025 гг.
3.
План мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Хокимиятом Ферганской области (Республика Узбекистан) на 2023–2025 гг.
4.
Комплексная программа действий между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским деловыми советами по расширению сотрудничества деловых сообществ России и Узбекистана
5.
Меморандум о взаимопонимании между ООО "Вайлдберриз" и Хокимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в строительстве мультимодального логистического центра в Ташкентской области
6.
Меморандум о взаимопонимании между Хокимиятом г.Ташкента и ООО "УК "Группа ГМС"
7.
Меморандум о взаимопонимании между ООО "Вайлдберриз" и Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере развития Интернет-торговли
8.
Меморандум о взаимопонимании компании OZON с ТПП Республики Узбекистан
9.
Меморандум о сотрудничестве между ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий"
10.
Меморандум о сотрудничестве между Союзом "Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан" и Ассоциацией "Узчармсаноат"
11.
Соглашение о сотрудничестве между ООО "АлександрГРАДЪ" (Российская Федерация) и АО "Дирекция СЭЗ" Навои" (Республика Узбекистан)
12.
Меморандум о взаимопонимании между ООО НПП "РУ-ИНЖИНИРИНГ" и АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"
13.
Меморандум о взаимопонимании между ООО УК "КЭР-ХОЛДИНГ" и АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"
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