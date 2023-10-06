Какие документы подписали по итогам переговоров в Москве

1. Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в области поставок нефти Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в области поставок нефти

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде

5. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2024–2025 годы. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2024–2025 годы.

6. Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора

7. Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс" Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс"

8. Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан

9. Соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о научном и научно-техническом сотрудничестве Соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о научном и научно-техническом сотрудничестве

10. План совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан на 2023–2025 годы План совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан на 2023–2025 годы