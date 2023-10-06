Какие документы подписали по итогам переговоров в Москве
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева
© Sputnik / Павел Бедняков/
По итогам переговоров российской и узбекской делегации подписано более 20 важных документов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. По итогам визита президента Шавката Мирзиёева и правительственной делегации Узбекистана в Москве подписано более 20 важных документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Список подписанных документов:
1.Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества
2.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом
3.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в области поставок нефти
4.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде
5.Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2024–2025 годы.
6.Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора
7.Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс"
8.Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан
9.Соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о научном и научно-техническом сотрудничестве
10.План совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан на 2023–2025 годы
11.Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между ОАО "РЖД" и АО "Узбекистан темир йуллари"
В ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном:
1.Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Хокимиятом Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)
2.План мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Хокимиятом Джизакской области (Республика Узбекистан) на 2023–2025 гг.
3.План мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) и Хокимиятом Ферганской области (Республика Узбекистан) на 2023–2025 гг.
4.Комплексная программа действий между Российско-Узбекским и Узбекско-Российским деловыми советами по расширению сотрудничества деловых сообществ России и Узбекистана
5.Меморандум о взаимопонимании между ООО "Вайлдберриз" и Хокимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в строительстве мультимодального логистического центра в Ташкентской области
6.Меморандум о взаимопонимании между Хокимиятом г.Ташкента и ООО "УК "Группа ГМС"
7.Меморандум о взаимопонимании между ООО "Вайлдберриз" и Министерством цифровых технологий Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере развития Интернет-торговли
8.Меморандум о взаимопонимании компании OZON с ТПП Республики Узбекистан
9.Меморандум о сотрудничестве между ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" и ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий"
10.Меморандум о сотрудничестве между Союзом "Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан" и Ассоциацией "Узчармсаноат"
11.Соглашение о сотрудничестве между ООО "АлександрГРАДЪ" (Российская Федерация) и АО "Дирекция СЭЗ" Навои" (Республика Узбекистан)
12.Меморандум о взаимопонимании между ООО НПП "РУ-ИНЖИНИРИНГ" и АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"
13.Меморандум о взаимопонимании между ООО УК "КЭР-ХОЛДИНГ" и АО "УЗМЕТКОМБИНАТ"