https://uz.sputniknews.ru/20231006/ministerstvo-energetiki-svet-otklyucheniya-39731710.html

В Минэнерго объяснили, почему перестали информировать об отключениях света

В Минэнерго объяснили, почему перестали информировать об отключениях света

С недавних пор министерство перестало публиковать предупреждения о планируемых отключениях электричества в своем Telegram-канале.

2023-10-06T20:01+0500

2023-10-06T20:01+0500

2023-10-06T20:01+0500

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

свет

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Публиковать сообщения в официальном Telegram канале Минэнерго перестал в связи с завершением подготовки к осенне-зимнему сезону. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошходжаев.Однако получать их все еще можно."Мы перестали публиковать информационные памятки на своем официальном канале, однако РЭС районов столицы продолжает осведомлять граждан об отключении электроэнергии в районах, если они ожидаются", - отметил он.Ранее отключения света в Ташкенте были связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также обеспечением качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.

узбекистан

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан министерство энергетики плановое отключение