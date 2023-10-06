https://uz.sputniknews.ru/20231006/ministerstvo-energetiki-svet-otklyucheniya-39731710.html
В Минэнерго объяснили, почему перестали информировать об отключениях света
В Минэнерго объяснили, почему перестали информировать об отключениях света
С недавних пор министерство перестало публиковать предупреждения о планируемых отключениях электричества в своем Telegram-канале.
2023-10-06T20:01+0500
2023-10-06T20:01+0500
2023-10-06T20:01+0500
узбекистан
министерство энергетики узбекистана
свет
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Публиковать сообщения в официальном Telegram канале Минэнерго перестал в связи с завершением подготовки к осенне-зимнему сезону. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошходжаев.Однако получать их все еще можно."Мы перестали публиковать информационные памятки на своем официальном канале, однако РЭС районов столицы продолжает осведомлять граждан об отключении электроэнергии в районах, если они ожидаются", - отметил он.Ранее отключения света в Ташкенте были связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также обеспечением качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.
узбекистан
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
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узбекистан министерство энергетики плановое отключение
узбекистан министерство энергетики плановое отключение
В Минэнерго объяснили, почему перестали информировать об отключениях света
Элина Бекназарова
Корреспондент
С недавних пор министерство перестало публиковать предупреждения о планируемых отключениях электричества в своем Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Публиковать сообщения в официальном Telegram канале Минэнерго перестал в связи с завершением подготовки к осенне-зимнему сезону. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошходжаев.
"Сейчас период подготовки к осенне-зимнему сезону подходит к концу. В связи с тем, что ремонтных работ осталось немного и по времени они не столь значительны, мы не публикуем предупреждения на нашем канале", - объяснил Тошходжаев.
Однако получать их все еще можно.
"Мы перестали публиковать информационные памятки на своем официальном канале, однако РЭС районов столицы продолжает осведомлять граждан об отключении электроэнергии в районах, если они ожидаются", - отметил он.
Ранее отключения света в Ташкенте были связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону, а также обеспечением качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям и предотвращение аварийных ситуаций в электросетях.