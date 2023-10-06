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Начались переговоры Путина и Мирзиёева — главные заявления
Начались переговоры Путина и Мирзиёева — главные заявления
Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в Москве с официальным визитом. Самые важные заявления двух президентов — в нашем материале.
2023-10-06T16:56+0500
2023-10-06T16:56+0500
2023-10-06T18:17+0500
узбекистан
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президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
переговоры
политика
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в РФ с официальным визитом.Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, которые имеют хорошую динамику и развиваются по всем направлениям."За прошлый год рост товарооборота составил 26 %. За 7 месяцев текущего года рост уже 14,4 %", — отметил на встрече президент России Владимир Путин.Как подчеркнул российский президент, РФ уверенно занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России.Хорошими темпами развивается и межрегиональное сотрудничество, отметил Владимир Путин. "Большое количество регионов Российской Федерации и, соответственно, Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений", — сказал он.Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Кыргызстане."Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", — сказал он. Напомним, саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.Отношения между странами вышли на совершенно новый уровень, отметил в свою очередь Шавкат Мирзиёев."Товарооборот по итогам года будет 12 млрд. В среднем мы каждые полгода растем на 20 %. Такими темпами за 2-3 года мы дойдем до 20 млрд. Этот результат реален", — сказал Шавкат Мирзиёев.Межрегиональные отношения развиваются очень хорошими темпами, отметил узбекский президент."Региональное сотрудничество имеет большую перспективу. Мы всегда с вами говорим — не надо мешать, а надо помогать и тогда будет результат", — отметил он. — Большое количество регионов РФ и Узбекистана имеют прямые связи. Они вносят заметный и существенный вклад в развитие межгосударственных отношений. Немаловажное значение имеют гуманитарные связи. Недавно в Москве в большом театре прошел национальный балет "Лазги". Он прошел с большим успехом", — сказал он.Как отметил Шавкат Мирзиёев, в следующем году в Узбекистане откроется 15-й филиал российского вуза, им станет филиал университета им. Пирогова.
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узбекистан россия москва президент шавкат мирзиёев владимир путин кремль переговоры тезисы основное главное заявления самые важные политика экономика сотрудничество партнерство
узбекистан россия москва президент шавкат мирзиёев владимир путин кремль переговоры тезисы основное главное заявления самые важные политика экономика сотрудничество партнерство
Начались переговоры Путина и Мирзиёева — главные заявления
16:56 06.10.2023 (обновлено: 18:17 06.10.2023)
Дополняется
Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в Москве с официальным визитом. Самые важные заявления двух президентов — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в РФ с официальным визитом.
Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем", — сказал он.
Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, которые имеют хорошую динамику и развиваются по всем направлениям.
"За прошлый год рост товарооборота составил 26 %. За 7 месяцев текущего года рост уже 14,4 %", — отметил на встрече президент России Владимир Путин.
Как подчеркнул российский президент, РФ уверенно занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России.
"Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, и причем не просто активно, но результативно", — подчеркнул российский лидер.
Хорошими темпами развивается и межрегиональное сотрудничество, отметил Владимир Путин.
"Большое количество регионов Российской Федерации и, соответственно, Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений", — сказал он.
Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Кыргызстане.
"Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", — сказал он.
Напомним, саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
Отношения между странами вышли на совершенно новый уровень, отметил в свою очередь Шавкат Мирзиёев.
"Наши отношения вышли на совершенно новый уровень, в Самарканде мы подписали документ о стратегическом всеобъемлющем партнерстве и союзничестве. Мы союзники и всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжается во всех сферах. Есть прогресс и реальный результат", — подчеркнул президент Узбекистана.
"Товарооборот по итогам года будет 12 млрд. В среднем мы каждые полгода растем на 20 %. Такими темпами за 2-3 года мы дойдем до 20 млрд. Этот результат реален", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Межрегиональные отношения развиваются очень хорошими темпами, отметил узбекский президент.
"Региональное сотрудничество имеет большую перспективу. Мы всегда с вами говорим — не надо мешать, а надо помогать и тогда будет результат", — отметил он. — Большое количество регионов РФ и Узбекистана имеют прямые связи. Они вносят заметный и существенный вклад в развитие межгосударственных отношений. Немаловажное значение имеют гуманитарные связи. Недавно в Москве в большом театре прошел национальный балет "Лазги". Он прошел с большим успехом", — сказал он.
Как отметил Шавкат Мирзиёев, в следующем году в Узбекистане откроется 15-й филиал российского вуза, им станет филиал университета им. Пирогова.