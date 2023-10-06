https://uz.sputniknews.ru/20231006/peregovory-putina-mirziyoeva-glavnoye-39706624.html

Начались переговоры Путина и Мирзиёева — главные заявления

Начались переговоры Путина и Мирзиёева — главные заявления

Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в Москве с официальным визитом. Самые важные заявления двух президентов — в нашем материале.

2023-10-06T16:56+0500

2023-10-06T16:56+0500

2023-10-06T18:17+0500

узбекистан

россия

москва

президент

шавкат мирзиёев

владимир путин

переговоры

политика

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося в РФ с официальным визитом.Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, которые имеют хорошую динамику и развиваются по всем направлениям."За прошлый год рост товарооборота составил 26 %. За 7 месяцев текущего года рост уже 14,4 %", — отметил на встрече президент России Владимир Путин.Как подчеркнул российский президент, РФ уверенно занимает первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России.Хорошими темпами развивается и межрегиональное сотрудничество, отметил Владимир Путин. "Большое количество регионов Российской Федерации и, соответственно, Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений", — сказал он.Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Кыргызстане."Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", — сказал он. Напомним, саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.Отношения между странами вышли на совершенно новый уровень, отметил в свою очередь Шавкат Мирзиёев."Товарооборот по итогам года будет 12 млрд. В среднем мы каждые полгода растем на 20 %. Такими темпами за 2-3 года мы дойдем до 20 млрд. Этот результат реален", — сказал Шавкат Мирзиёев.Межрегиональные отношения развиваются очень хорошими темпами, отметил узбекский президент."Региональное сотрудничество имеет большую перспективу. Мы всегда с вами говорим — не надо мешать, а надо помогать и тогда будет результат", — отметил он. — Большое количество регионов РФ и Узбекистана имеют прямые связи. Они вносят заметный и существенный вклад в развитие межгосударственных отношений. Немаловажное значение имеют гуманитарные связи. Недавно в Москве в большом театре прошел национальный балет "Лазги". Он прошел с большим успехом", — сказал он.Как отметил Шавкат Мирзиёев, в следующем году в Узбекистане откроется 15-й филиал российского вуза, им станет филиал университета им. Пирогова.

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