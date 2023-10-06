https://uz.sputniknews.ru/20231006/pogoda-tashkent-6-oktyabr-2023-39654232.html

Становится прохладнее — погода в Ташкенте на 6 октября

Становится прохладнее — погода в Ташкенте на 6 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в пятницу.

2023-10-06T05:08+0500

2023-10-06T05:08+0500

2023-10-06T05:08+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, временами дождь, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 21-23 градуса выше нуля.

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