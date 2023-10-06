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Чего ждать в выходные — погода в Узбекистане на 7-8 октября
Чего ждать в выходные — погода в Узбекистане на 7-8 октября
Синоптики прогнозируют, что ухудшение погоды в республике будет непродолжительным.
2023-10-06T14:39+0500
2023-10-06T14:42+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В ночь на 7 октября на большей части территории республики будет облачно, местами пройдут дожди, в отдельных районах с усилением ветра до 13-18 м/с, сообщает Узгидромет. Температура воздуха 18-23 градуса тепла, что на 6-8 градусов ниже, чем накануне.Завтра днем влажная воздушная масса начнет покидать территорию Узбекистана и в республике вновь установится погода без осадков. Небольшой дождь в отдельных районах центральных и восточных областей возможен лишь в утренние субботние часы.В воскресенье осадков не прогнозируют.Температура воздуха в выходные дни будет постепенно повышаться и в воскресенье поднимется до +22-27.В ночные и утренние часы будет прохладно — 9-14 градусов выше нуля.В предгорных и горных районах республики 7-8 октября обещают временами дождь. 7 октября — местами сильный, возможны селепаводковые явления. В высокогорных районах не исключают переход дождя в снег.В Ташкенте будет переменная облачность, в ночь на 7 октября временами дождь, небольшие осадки прогнозируют в этот день утром. 8 октября без осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью столбик термометра не поднимется выше +14 градусов, дневная температура составит +23-26.
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Чего ждать в выходные — погода в Узбекистане на 7-8 октября

14:39 06.10.2023 (обновлено: 14:42 06.10.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровОсень в Ташкенте.
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Синоптики прогнозируют, что ухудшение погоды в республике будет непродолжительным.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В ночь на 7 октября на большей части территории республики будет облачно, местами пройдут дожди, в отдельных районах с усилением ветра до 13-18 м/с, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха 18-23 градуса тепла, что на 6-8 градусов ниже, чем накануне.
Завтра днем влажная воздушная масса начнет покидать территорию Узбекистана и в республике вновь установится погода без осадков. Небольшой дождь в отдельных районах центральных и восточных областей возможен лишь в утренние субботние часы.
В воскресенье осадков не прогнозируют.
Температура воздуха в выходные дни будет постепенно повышаться и в воскресенье поднимется до +22-27.
В ночные и утренние часы будет прохладно — 9-14 градусов выше нуля.
В предгорных и горных районах республики 7-8 октября обещают временами дождь. 7 октября — местами сильный, возможны селепаводковые явления. В высокогорных районах не исключают переход дождя в снег.
В Ташкенте будет переменная облачность, в ночь на 7 октября временами дождь, небольшие осадки прогнозируют в этот день утром. 8 октября без осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью столбик термометра не поднимется выше +14 градусов, дневная температура составит +23-26.
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