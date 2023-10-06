https://uz.sputniknews.ru/20231006/rf-uzbekistana-tans-afganskyy-transportnyy-koridor-39730028.html
РФ поддержала инициативу Узбекистана в создании тансафганского транспортного коридора
РФ поддержала инициативу Узбекистана в создании тансафганского транспортного коридора
Об этом договорились транспортные ведомства двух стран на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани.
2023-10-06T19:14+0500
2023-10-06T19:14+0500
2023-10-06T19:22+0500
узбекистан
россия
транспорт
афганистан
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия готова поддержать инициативу Узбекистана по строительству транспортного коридора через Афганистан. Об этом договорились транспортные ведомства и власти регионов двух стран, сообщает пресс-служба узбекистанского транспортного ведомства. Панельная сессия, посвященная вопросам расширения сотрудничества в транспортной сфере, прошла в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани. Стороны также намерены продолжить диалог по включению в национальные планы двух стран региональных проектов в сфере транспорта и логистики, служащих развитию взаимной торговли и транзита, отмечает пресс-служба. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Сочи 8 июня заявлял, что республика заинтересована в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России, это позволит открыть перспективные рынки сбыта. В частности, узбекистанский премьер предложил совместно сформировать новый мультимодальный транспортный коридор Белоруссия - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан. В сентябре представители транспортных ведомств Узбекистана и РФ рассмотрели в Ташкенте организацию экспортно-импортных перевозок грузов между странами еще по одному новому мультимодальному маршруту: Узбекистан - Туркмения - Каспийское море - Россия.
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узбекистан россия трансафганский мульимодальный транспортный коридор инициатива узбекистана министерство транспорта
узбекистан россия трансафганский мульимодальный транспортный коридор инициатива узбекистана министерство транспорта
РФ поддержала инициативу Узбекистана в создании тансафганского транспортного коридора
19:14 06.10.2023 (обновлено: 19:22 06.10.2023)
Об этом договорились транспортные ведомства двух стран на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Россия готова поддержать инициативу Узбекистана по строительству транспортного коридора через Афганистан. Об этом договорились транспортные ведомства и власти регионов двух стран, сообщает
пресс-служба узбекистанского транспортного ведомства.
Панельная сессия, посвященная вопросам расширения сотрудничества в транспортной сфере, прошла в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани.
"Участники встречи договорились продолжить работу по развитию международных транспортных коридоров, поддержать инициативу по созданию новых мультимодальных маршрутов, в том числе маршрута "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Стороны также намерены продолжить диалог по включению в национальные планы двух стран региональных проектов в сфере транспорта и логистики, служащих развитию взаимной торговли и транзита, отмечает пресс-служба.
"В целях укрепления транспортной системы Евразийского континента принять согласованные меры в области развития инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу на направлениях международных транспортных коридоров", - добавили в минтрансе.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Сочи 8 июня заявлял, что республика заинтересована в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России, это позволит открыть перспективные рынки сбыта. В частности, узбекистанский премьер предложил совместно сформировать новый мультимодальный транспортный коридор Белоруссия - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан.
В сентябре представители транспортных ведомств Узбекистана и РФ рассмотрели в Ташкенте организацию экспортно-импортных перевозок грузов между странами еще по одному новому мультимодальному маршруту: Узбекистан - Туркмения - Каспийское море - Россия.