https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-energoresursy-uzbekistan-39732380.html
Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин
Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин
Власти двух стран подписали соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. 06.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-06T20:58+0500
2023-10-06T20:58+0500
2023-10-06T21:03+0500
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
визит
нефть
нефтепродукты
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Узбекистан через Казахстан начнется уже в субботу. В церемонии запуска поставок примут участие президенты трех стран. Об этом Владимир Путин сообщил журналистам в ходе заявлений по итогам российской-узбекских переговоров.По словам президента РФ, о поставках нефтепродуктов руководство стран договорилось несколько месяцев назад.Этот проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности Узбекистана и Казахстана, подчеркнул Владимир Путин.Кроме того, по итогам переговоров двух делегаций министры транспорта двух стран Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.Министры энергетики государств-партнеров Николай Шульгинов и Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В рамках программы визита он провел переговоры с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.
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узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, визит, нефть, нефтепродукты
узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, визит, нефть, нефтепродукты
Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин
20:58 06.10.2023 (обновлено: 21:03 06.10.2023)
Власти двух стран подписали соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Узбекистан через Казахстан начнется уже в субботу. В церемонии запуска поставок примут участие президенты трех стран. Об этом Владимир Путин сообщил журналистам в ходе заявлений по итогам российской-узбекских переговоров.
"Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", - сказал Путин.
По словам президента РФ, о поставках нефтепродуктов руководство стран договорилось несколько месяцев назад.
"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - сообщил он.
Этот проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности Узбекистана и Казахстана, подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, по итогам переговоров двух делегаций министры транспорта двух стран Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
Министры энергетики государств-партнеров Николай Шульгинов и Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В рамках программы визита он провел переговоры с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.