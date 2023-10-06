https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-energoresursy-uzbekistan-39732380.html

Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин

Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин

Власти двух стран подписали соглашение по поставкам нефти и нефтепродуктов. 06.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-06T20:58+0500

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узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

визит

нефть

нефтепродукты

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Узбекистан через Казахстан начнется уже в субботу. В церемонии запуска поставок примут участие президенты трех стран. Об этом Владимир Путин сообщил журналистам в ходе заявлений по итогам российской-узбекских переговоров.По словам президента РФ, о поставках нефтепродуктов руководство стран договорилось несколько месяцев назад.Этот проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности Узбекистана и Казахстана, подчеркнул Владимир Путин.Кроме того, по итогам переговоров двух делегаций министры транспорта двух стран Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали соглашение по вопросам поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом.Министры энергетики государств-партнеров Николай Шульгинов и Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В рамках программы визита он провел переговоры с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.

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