https://uz.sputniknews.ru/20231006/rossiya-uzbekistan-sovmestnoe-zayavlenie-39732824.html

Президенты России и Узбекистана приняли совместное заявление

Президенты России и Узбекистана приняли совместное заявление

Подписанный по итогам переговоров в Москве документ очерчивает основные направления двустороннего сотрудничества.

2023-10-06T21:36+0500

2023-10-06T21:36+0500

2023-10-06T21:36+0500

узбекистан

россия

москва

шавкат мирзиёев

владимир путин

заявление

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Москве. Текст документа опубликован на сайте Кремля.Документ, включающий в себя 24 пункта, очерчивает основные приоритетные направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.Среди перечисленных направлений сотрудничества – региональная и международная безопасность, борьба с недобросовестной конкуренцией, взаимодействие в экономике, энергетике, транспортной, таможенной, образовательной и других сферах, борьба с терроризмом и помощь Афганистану.Шавкат Мирзиёев пригласил Владимира Путина посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято, говорится в документе.

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