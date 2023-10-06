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Россия начнет поставлять энергоресурсы в Узбекистан в субботу — Путин
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Президенты России и Узбекистана приняли совместное заявление
Президенты России и Узбекистана приняли совместное заявление
Подписанный по итогам переговоров в Москве документ очерчивает основные направления двустороннего сотрудничества.
2023-10-06T21:36+0500
2023-10-06T21:36+0500
узбекистан
россия
москва
шавкат мирзиёев
владимир путин
заявление
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Москве. Текст документа опубликован на сайте Кремля.Документ, включающий в себя 24 пункта, очерчивает основные приоритетные направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.Среди перечисленных направлений сотрудничества – региональная и международная безопасность, борьба с недобросовестной конкуренцией, взаимодействие в экономике, энергетике, транспортной, таможенной, образовательной и других сферах, борьба с терроризмом и помощь Афганистану.Шавкат Мирзиёев пригласил Владимира Путина посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято, говорится в документе.
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узбекистан россия президент владимир путин шавкат мирзиёев совместное заявление сотрудничество документы подписание
узбекистан россия президент владимир путин шавкат мирзиёев совместное заявление сотрудничество документы подписание

Президенты России и Узбекистана приняли совместное заявление

21:36 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева
Переговоры президента РФ В. Путина и президента Узбекистана Ш. Мирзиеева - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Подписанный по итогам переговоров в Москве документ очерчивает основные направления двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президенты России Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Москве. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", — отметил в своем заявлении по итогам переговоров президент РФ.
Документ, включающий в себя 24 пункта, очерчивает основные приоритетные направления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
"В ходе переговоров, прошедших в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, рассмотрены состояние и перспективы многопланового сотрудничества двух государств, актуальные региональные и международные вопросы. Сторонами выражено удовлетворение высоким уровнем межгосударственного диалога, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов", - так начинается документ.
Среди перечисленных направлений сотрудничества – региональная и международная безопасность, борьба с недобросовестной конкуренцией, взаимодействие в экономике, энергетике, транспортной, таможенной, образовательной и других сферах, борьба с терроризмом и помощь Афганистану.
"Главы государств подчеркивают, что состоявшиеся плодотворные переговоры, а также подписанные двусторонние документы будут способст­вовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", - говорится в заключении заявления.
Шавкат Мирзиёев пригласил Владимира Путина посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято, говорится в документе.
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