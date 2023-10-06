https://uz.sputniknews.ru/20231006/samarkand-russkiye-sezony-kontsert-39685106.html

Исполнители и коллективы из РФ выступят в Самарканде в рамках "Русских сезонов"

Исполнители и коллективы из РФ выступят в Самарканде в рамках "Русских сезонов"

Четырехдневный осенний музыкальный марафон порадует любителей оперы, классической и хоровой музыки.

2023-10-06T08:58+0500

2023-10-06T08:58+0500

2023-10-06T09:00+0500

узбекистан

самарканд

культура

россия

концерт

проект

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Всемирно известные музыкальные исполнители и коллективы из России выступят в Самарканде в рамках проекта "Русские сезоны" 10-13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Узбекистане. По данным пресс-службы, четырехдневную программу откроет народная артистка России и Абхазии, сопрано Хибла Герзмава и баритон Большого театра России Игорь Головатенко. Они исполнят арии из оперной мировой классики в сопровождении симфонического оркестра Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои под управлением Дениса Власенко.На следующий день Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступит с программой "Шедевры хоровой музыки: от классики к современности". Она включает произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, а также русские и узбекские народные песни.Народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнят на сцене самаркандского амфитеатра сочинения Чайковского и Вивальди.Марафон завершит государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" с хореографической программой "Мир сквозь танец". В самаркандском репертуаре коллектива — несколько разновидностей лезгинки, композиции "Горский танец", "Кумыкская сюита" и "Ритмы Кавказа", аварский девичий танец "Озорные девчата".Напомним, что Фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны" открылся в Ташкенте 21 мая на сцене ГАБТ им. Алишера Навои. В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике запланировано свыше 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.Sputnik Узбекистан является генеральным информпартнером "Русских сезонов".

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