https://uz.sputniknews.ru/20231006/samarkand-russkiye-sezony-kontsert-39685106.html
Исполнители и коллективы из РФ выступят в Самарканде в рамках "Русских сезонов"
Исполнители и коллективы из РФ выступят в Самарканде в рамках "Русских сезонов"
Четырехдневный осенний музыкальный марафон порадует любителей оперы, классической и хоровой музыки.
2023-10-06T08:58+0500
2023-10-06T08:58+0500
2023-10-06T09:00+0500
узбекистан
самарканд
культура
россия
концерт
проект
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Всемирно известные музыкальные исполнители и коллективы из России выступят в Самарканде в рамках проекта "Русские сезоны" 10-13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Узбекистане. По данным пресс-службы, четырехдневную программу откроет народная артистка России и Абхазии, сопрано Хибла Герзмава и баритон Большого театра России Игорь Головатенко. Они исполнят арии из оперной мировой классики в сопровождении симфонического оркестра Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои под управлением Дениса Власенко.На следующий день Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступит с программой "Шедевры хоровой музыки: от классики к современности". Она включает произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, а также русские и узбекские народные песни.Народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнят на сцене самаркандского амфитеатра сочинения Чайковского и Вивальди.Марафон завершит государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" с хореографической программой "Мир сквозь танец". В самаркандском репертуаре коллектива — несколько разновидностей лезгинки, композиции "Горский танец", "Кумыкская сюита" и "Ритмы Кавказа", аварский девичий танец "Озорные девчата".Напомним, что Фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны" открылся в Ташкенте 21 мая на сцене ГАБТ им. Алишера Навои. В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике запланировано свыше 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.Sputnik Узбекистан является генеральным информпартнером "Русских сезонов".
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узбекистан самарканд культура россия концерт проект
Исполнители и коллективы из РФ выступят в Самарканде в рамках "Русских сезонов"
08:58 06.10.2023 (обновлено: 09:00 06.10.2023)
Четырехдневный осенний музыкальный марафон порадует любителей оперы, классической и хоровой музыки.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Всемирно известные музыкальные исполнители и коллективы из России выступят в Самарканде в рамках проекта "Русские сезоны" 10-13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Узбекистане.
"С 10 по 13 октября в амфитеатре историко-этнографического комплекса "Вечный город" в Самарканде в рамках международного проекта "Русские сезоны" пройдет осенний музыкальный марафон", — рассказал представитель дипмиссии.
По данным пресс-службы, четырехдневную программу откроет народная артистка России и Абхазии, сопрано Хибла Герзмава и баритон Большого театра России Игорь Головатенко. Они исполнят арии из оперной мировой классики в сопровождении симфонического оркестра Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои под управлением Дениса Власенко.
На следующий день Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступит с программой "Шедевры хоровой музыки: от классики к современности". Она включает произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, а также русские и узбекские народные песни.
Народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и его камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнят на сцене самаркандского амфитеатра сочинения Чайковского и Вивальди.
Марафон завершит государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" с хореографической программой "Мир сквозь танец". В самаркандском репертуаре коллектива — несколько разновидностей лезгинки, композиции "Горский танец", "Кумыкская сюита" и "Ритмы Кавказа", аварский девичий танец "Озорные девчата".
Напомним, что Фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны" открылся в Ташкенте 21 мая на сцене ГАБТ им. Алишера Навои. В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике запланировано свыше 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
Sputnik Узбекистан является генеральным информпартнером "Русских сезонов".