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https://uz.sputniknews.ru/20231006/ssha-sbili-turtsiya-bespilotnik-siriya-39687538.html
В Сирии американские войска сбили турецкий беспилотник
В Сирии американские войска сбили турецкий беспилотник
Экипаж F-16 сбил турецкий БПЛА, поскольку посчитал его угрозой для войск США.
2023-10-06T10:11+0500
2023-10-06T10:11+0500
в мире
турция
сирия
нато
минобороны сша
f-16
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.При этом, по словам чиновника, ничто не указывает на то, что турецкие ВВС специально нацеливались на американские самолеты.Райдер также добавил, что, глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил ЧП с турецким коллегой и подтвердил "обязательство тесной координации".В заключение представитель Пентагона напомнил, что Анкара — один из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, подчеркнув, что произошедший инцидент вызывает сожаление.Позднее телеканал CNN Türk сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотников. Цель заключалась в уничтожении объектов и боеприпасов, находящихся под контролем запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).В минувшее воскресенье глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один боевик подорвал себя, другой был нейтрализован. По данным телеканала A Haber, ответственность за произошедшее взяла на себя РПК. После этих событий министерство национальной обороны республики сообщило о воздушных ударах по объектам террористов на севере Ирака и уничтожении 20 принадлежащих им объектов.
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в мире турция сирия нато минобороны сша беспилотник f-16
в мире турция сирия нато минобороны сша беспилотник f-16

В Сирии американские войска сбили турецкий беспилотник

10:11 06.10.2023
© © Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16 ВВС США. Архивное фото
Истребитель F-16 ВВС США. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© © Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
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Экипаж F-16 сбил турецкий БПЛА, поскольку посчитал его угрозой для войск США.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.
"Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — сказал он на брифинге.
При этом, по словам чиновника, ничто не указывает на то, что турецкие ВВС специально нацеливались на американские самолеты.
Райдер также добавил, что, глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил ЧП с турецким коллегой и подтвердил "обязательство тесной координации".
В заключение представитель Пентагона напомнил, что Анкара — один из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, подчеркнув, что произошедший инцидент вызывает сожаление.
Позднее телеканал CNN Türk сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотников. Цель заключалась в уничтожении объектов и боеприпасов, находящихся под контролем запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
В минувшее воскресенье глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один боевик подорвал себя, другой был нейтрализован. По данным телеканала A Haber, ответственность за произошедшее взяла на себя РПК. После этих событий министерство национальной обороны республики сообщило о воздушных ударах по объектам террористов на севере Ирака и уничтожении 20 принадлежащих им объектов.
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