https://uz.sputniknews.ru/20231006/tashkent-ulitsa-rixsiliy-zakrytiye-39723407.html

В Ташкенте почти на неделю перекроют одну из улиц — причина

В Ташкенте почти на неделю перекроют одну из улиц — причина

Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.

2023-10-06T17:27+0500

2023-10-06T17:27+0500

2023-10-06T17:41+0500

общество

узбекистан

ташкент

дорога

алмазарский район

автомобили

транспорт

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Улицу Рихсилий в Юнусабадском районе Ташкента перекроют на 6 дней, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — ремонт трубопровода в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.В связи с этим одну сторону дороги закроют для проезда транспорта, движение в обе стороны будет осуществляться по одной ее половине.Кроме того, водителям рекомендовали использовать объездные пути.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

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