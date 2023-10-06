https://uz.sputniknews.ru/20231006/tashkent-ulitsa-rixsiliy-zakrytiye-39723407.html
В Ташкенте почти на неделю перекроют одну из улиц — причина
В Ташкенте почти на неделю перекроют одну из улиц — причина
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
2023-10-06T17:27+0500
2023-10-06T17:27+0500
2023-10-06T17:41+0500
общество
узбекистан
ташкент
дорога
алмазарский район
автомобили
транспорт
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Улицу Рихсилий в Юнусабадском районе Ташкента перекроют на 6 дней, сообщает пресс-служба столичной администрации.Причина — ремонт трубопровода в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.В связи с этим одну сторону дороги закроют для проезда транспорта, движение в обе стороны будет осуществляться по одной ее половине.Кроме того, водителям рекомендовали использовать объездные пути.
узбекистан
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общество узбекистан ташкент дорога алмазарский район автомобили транспорт
общество узбекистан ташкент дорога алмазарский район автомобили транспорт
В Ташкенте почти на неделю перекроют одну из улиц — причина
17:27 06.10.2023 (обновлено: 17:41 06.10.2023)
Для проезда транспорта закроют одну часть дороги. Автомобили будут двигаться по открытой половине в обе стороны.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Улицу Рихсилий в Юнусабадском районе Ташкента перекроют на 6 дней, сообщает пресс-служба
столичной администрации.
Причина — ремонт трубопровода в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
"В рамках работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, с 09.00 часов 7 октября до 17.00 часов 12 октября будет проведен ремонт трубопровода на улице Рихсилий (Кулоктепа) Юнусабадского района, от пересечения с улицей Янги Каракамыш с улицей Бинкат", — указано в сообщении.
В связи с этим одну сторону дороги закроют для проезда транспорта, движение в обе стороны будет осуществляться по одной ее половине.
Кроме того, водителям рекомендовали использовать объездные пути.