https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-magate-proyekt-kadry-onkologiya-39699802.html
МАГАТЭ планирует выделить €2,5 млн на подготовку онкоспециалистов в Узбекистане
МАГАТЭ планирует выделить €2,5 млн на подготовку онкоспециалистов в Узбекистане
Реализация соответствующего проекта рассчитана на три года. Также продолжат работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.
2023-10-06T13:10+0500
2023-10-06T13:10+0500
2023-10-06T13:18+0500
узбекистан
магатэ
проект
подготовка
кадры
онкология
финансы
медицина
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить €2,5 млн для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Данное предложение прозвучало в ходе встреч замминистра здравоохранения Узбекистана Фарруха Шарипова с официальными лицами Агентства в Вене на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.Кроме того, стороны договорились продолжить работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.Делегация Узбекистана также обсудила вопросы технического сотрудничества со странами ЦА. Речь шла о соблюдении норм МАГАТЭ в области радиационной защиты и безопасности в медицине, а также поддержке Агентством деятельности по обеспечению качества в области диагностической радиологии и медицинской физики в регионе.
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узбекистан магатэ проект кадры подготовка финансы медицина минздрав узбекистана
узбекистан магатэ проект кадры подготовка финансы медицина минздрав узбекистана
МАГАТЭ планирует выделить €2,5 млн на подготовку онкоспециалистов в Узбекистане
13:10 06.10.2023 (обновлено: 13:18 06.10.2023)
Реализация соответствующего проекта рассчитана на три года. Также продолжат работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить €2,5 млн для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года, сообщает пресс-служба
Минздрава республики.
Данное предложение прозвучало в ходе встреч замминистра здравоохранения Узбекистана Фарруха Шарипова с официальными лицами Агентства в Вене на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.
Кроме того, стороны договорились продолжить работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.
Делегация Узбекистана также обсудила вопросы технического сотрудничества со странами ЦА. Речь шла о соблюдении норм МАГАТЭ в области радиационной защиты и безопасности в медицине, а также поддержке Агентством деятельности по обеспечению качества в области диагностической радиологии и медицинской физики в регионе.