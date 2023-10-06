https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-magate-proyekt-kadry-onkologiya-39699802.html

МАГАТЭ планирует выделить €2,5 млн на подготовку онкоспециалистов в Узбекистане

МАГАТЭ планирует выделить €2,5 млн на подготовку онкоспециалистов в Узбекистане

Реализация соответствующего проекта рассчитана на три года. Также продолжат работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.

2023-10-06T13:10+0500

2023-10-06T13:10+0500

2023-10-06T13:18+0500

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магатэ

проект

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онкология

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медицина

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено выделить €2,5 млн для наращивания кадрового потенциала онкологических центров Узбекистана. Соответствующий проект планируют реализовать в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Данное предложение прозвучало в ходе встреч замминистра здравоохранения Узбекистана Фарруха Шарипова с официальными лицами Агентства в Вене на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.Кроме того, стороны договорились продолжить работу по модернизации установок лучевой терапии в Ташкентском онкологическом диспансере.Делегация Узбекистана также обсудила вопросы технического сотрудничества со странами ЦА. Речь шла о соблюдении норм МАГАТЭ в области радиационной защиты и безопасности в медицине, а также поддержке Агентством деятельности по обеспечению качества в области диагностической радиологии и медицинской физики в регионе.

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