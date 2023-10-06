https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-osnovnye-pokazateli-39731065.html

Как сотрудничают Узбекистан и Россия — основные показатели

Как сотрудничают Узбекистан и Россия — основные показатели

С 5 по 7 октября Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в России. Sputnik вспоминает главные проекты, а также показатели сотрудничества двух стран.

2023-10-06T19:30+0500

2023-10-06T19:30+0500

2023-10-06T19:30+0500

инфографика

узбекистан

россия

сотрудничество

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С 5 по 7 октября Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в России. Посетив Казань глава Узбекистана прибыл в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Sputnik вспоминает главные проекты, а также показатели сотрудничества двух стран.Лидеры России и Узбекистана обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.Узбекистан — один из главных торговых партнеров России в СНГ. По данным Агентства статистики Узбекистана, в 2022 году торговый оборот двух стран составил $9,3 млрд, а за восемь месяцев 2023-го достиг $6,1 млрд.Россия поставляет в республику металлы, авто и оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продукцию химической промышленности. Основными статьями экспорта Узбекистана в РФ являются текстиль, хлопок, сельхозпродукция, продукция химической промышленности.Обе страны находятся в составе СНГ, сотрудничают в формате ШОС. В 2020 году Узбекистан стал наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Активно развивается сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Наиболее перспективными направлениями стали разведка, добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, особенно природного газа.Страны подписали межправительственное соглашение по строительству в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. АЭС с двумя энергоблоками планируют построить в Джизакской области. Стоимость проекта порядка $11 млрд. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланировали на 2028 год.За последние годы российские компании ("Лукойл", "Газпром", "Вымпелком" и др.) вложили в экономику Узбекистана более $14 млрд. По словам премьер-министра республики Абдуллы Арипова, количество предприятий с участием российского капитала достигло почти 3 тысяч.В Узбекистане запущены химико-индустриальные технопарки "Чирчик" в Ташкентской области и "Джизак" в Джизакской области. Проекты реализуются совместно со специалистами татарстанского технополиса "Химград".Как рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов, запланировано создании аналогичных совместных индустриальных парков в Навоийской и Бухарской областях.По количеству студентов, обучающихся в российских вузах, Узбекистан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ. По данным аппарата правительства РФ, на сентябрь 2023 в российских вузах учатся более 63 тыс. узбекистанцев. Кроме того, Узбекистан лидирует по количеству филиалов российских вузов, открытых за рубежом – в республике их 14.В Узбекистане реализуют проект "Класс!" по повышению уровня владения русским языком. Проект рассчитан на 10 лет и предусматривает направление российских преподавателей в школы Узбекистана и комплексную переподготовку узбекистанских учителей.

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