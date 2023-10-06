https://uz.sputniknews.ru/20231006/vstrecha-putin-mirziyoev-moskve-pryamaya-translyatsiya-39702923.html
Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена
Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Российской Федерации.
2023-10-06T16:53+0500
2023-10-06T16:53+0500
2023-10-06T18:19+0500
видео
шавкат мирзиёев
владимир путин
россия
москва
переговоры
прямая трансляция
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Москве.В рамках визита проходит встреча узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямую трансляцию переговоров смотрите на нашем канале.Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Также Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.
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видео прямая трансляция переговоры президент узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин москва официальный визит
видео прямая трансляция переговоры президент узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин москва официальный визит
Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена
16:53 06.10.2023 (обновлено: 18:19 06.10.2023)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Москве.
В рамках визита проходит встреча узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямую трансляцию переговоров смотрите на нашем канале.
Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву.
В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Также Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.