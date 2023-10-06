Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231006/vstrecha-putin-mirziyoev-moskve-pryamaya-translyatsiya-39702923.html
Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена
Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Российской Федерации.
2023-10-06T16:53+0500
2023-10-06T18:19+0500
видео
шавкат мирзиёев
владимир путин
россия
москва
переговоры
прямая трансляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39704702_0:138:1800:1152_1920x0_80_0_0_b7303e189cce63edb58f85efaec28a0a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Москве.В рамках визита проходит встреча узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямую трансляцию переговоров смотрите на нашем канале.Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Также Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39704702_114:98:1699:1287_1920x0_80_0_0_ae77c613fc8cd3ff67ca7524a56496eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео прямая трансляция переговоры президент узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин москва официальный визит
видео прямая трансляция переговоры президент узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин москва официальный визит

Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена

16:53 06.10.2023 (обновлено: 18:19 06.10.2023)
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Москве.
В рамках визита проходит встреча узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямую трансляцию переговоров смотрите на нашем канале.
Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву.
В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Также Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0