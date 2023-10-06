https://uz.sputniknews.ru/20231006/vstrecha-putin-mirziyoev-moskve-pryamaya-translyatsiya-39702923.html

Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена

Встреча президентов Путина и Мирзиёева в Москве — трансляция завершена

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Российской Федерации.

2023-10-06T16:53+0500

2023-10-06T16:53+0500

2023-10-06T18:19+0500

видео

шавкат мирзиёев

владимир путин

россия

москва

переговоры

прямая трансляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39704702_0:138:1800:1152_1920x0_80_0_0_b7303e189cce63edb58f85efaec28a0a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Москве.В рамках визита проходит встреча узбекского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Прямую трансляцию переговоров смотрите на нашем канале.Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Российской Федерации, прибыл из Казани в Москву.В соответствии с программой пребывания, сегодня лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Планируют рассмотреть состояние и перспективы расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.Также Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Накануне президент Узбекистана побывал в Казани, где провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с промышленным потенциалом Казани.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео прямая трансляция переговоры президент узбекистан россия шавкат мирзиёев владимир путин москва официальный визит