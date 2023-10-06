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Ханчжоу-2022: футболистки Узбекистана — в четверке лучших
Ханчжоу-2022: футболистки Узбекистана — в четверке лучших
Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировав на Азиатских играх, заняла четвертое место.
2023-10-06T16:57+0500
2023-10-06T17:44+0500
спорт
узбекистан
ханчжоу
китай
сборная узбекистана
футбол
азиатские игры
женщины
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших, сообщает НОК.Национальная команда под руководством Мидори Хонды проиграла со счетом 0:7 в матче за бронзу хозяину соревнований — Китаю.Напомним, ранее футболистки из Узбекистана, участвующие в Азиатских играх в Ханчжоу-2022, вышли в четвертьфинал. В последнем туре группового этапа они сыграли против Китая, уступив со счетом 0:6. Но победы над Монголией с таким же счетом в первом туре сборной республики хватило, чтобы выйти в четвертьфинал.
https://uz.sputniknews.ru/20231006/xanchjou-2022-uzbekistan-kanoe-zoloto-39695866.html
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спорт узбекистан китай ханчжоу сборная узбекистана футбол азиатские игры женщины
спорт узбекистан китай ханчжоу сборная узбекистана футбол азиатские игры женщины

Ханчжоу-2022: футболистки Узбекистана — в четверке лучших

16:57 06.10.2023 (обновлено: 17:44 06.10.2023)
© НОКУзбекские футболистки заняли четвертое место на XIX Азиатских играх в Ханчжоу.
Узбекские футболистки заняли четвертое место на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2023
© НОК
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Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировав на Азиатских играх, заняла четвертое место.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших, сообщает НОК.
Национальная команда под руководством Мидори Хонды проиграла со счетом 0:7 в матче за бронзу хозяину соревнований — Китаю.
© НОКЖенская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
Узбекские футболистки заняли четвертое место на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
1/3
© НОК
Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
© НОК

Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.

Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая. - Sputnik Узбекистан
2/3
© НОК

Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.

© НОКЖенская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
Узбекские футболистки заняли четвертое место на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан
3/3
© НОК
Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
1/3
© НОК
Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
2/3
© НОК

Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.

3/3
© НОК
Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четвёрку сильнейших. Отечественная команда под руководством Мидори Хонда сегодня уступила 0:7 в матче за третье место против дружины Китая.
Напомним, ранее футболистки из Узбекистана, участвующие в Азиатских играх в Ханчжоу-2022, вышли в четвертьфинал. В последнем туре группового этапа они сыграли против Китая, уступив со счетом 0:6. Но победы над Монголией с таким же счетом в первом туре сборной республики хватило, чтобы выйти в четвертьфинал.
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