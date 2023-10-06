https://uz.sputniknews.ru/20231006/xanchjou-22-jenschiny-futbol-chetvertoye-mesto-39719665.html

Ханчжоу-2022: футболистки Узбекистана — в четверке лучших

Ханчжоу-2022: футболистки Узбекистана — в четверке лучших

Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировав на Азиатских играх, заняла четвертое место.

2023-10-06T16:57+0500

2023-10-06T16:57+0500

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спорт

узбекистан

ханчжоу

китай

сборная узбекистана

футбол

азиатские игры

женщины

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу, дебютировавшая на Азиатских играх, вошла в четверку сильнейших, сообщает НОК.Национальная команда под руководством Мидори Хонды проиграла со счетом 0:7 в матче за бронзу хозяину соревнований — Китаю.Напомним, ранее футболистки из Узбекистана, участвующие в Азиатских играх в Ханчжоу-2022, вышли в четвертьфинал. В последнем туре группового этапа они сыграли против Китая, уступив со счетом 0:6. Но победы над Монголией с таким же счетом в первом туре сборной республики хватило, чтобы выйти в четвертьфинал.

https://uz.sputniknews.ru/20231006/xanchjou-2022-uzbekistan-kanoe-zoloto-39695866.html

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