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https://uz.sputniknews.ru/20231007/afganistan-gerat-zemletryaseniye-jertvy-39753706.html
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали
Число жертв землетрясения на западе страны может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
2023-10-07T19:47+0500
2023-10-07T19:47+0500
в мире
афганистан
землетрясение
жертвы
происшествия
общество
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.Чиновник также выразил опасение, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.
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в мире афганистан землетрясение жертвы происшествия общество
в мире афганистан землетрясение жертвы происшествия общество

Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали

19:47 07.10.2023
© AP Photo / BORIS GRDANOSKIСейсмограф Института землетрясений в столице Македонии
Сейсмограф Института землетрясений в столице Македонии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / BORIS GRDANOSKI
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Число жертв землетрясения на западе страны может еще возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", — цитирует агентство директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.

Чиновник также выразил опасение, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.
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