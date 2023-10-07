https://uz.sputniknews.ru/20231007/afganistan-gerat-zemletryaseniye-jertvy-39753706.html
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали
Число жертв землетрясения на западе страны может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
2023-10-07T19:47+0500
2023-10-07T19:47+0500
2023-10-07T19:47+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.Чиновник также выразил опасение, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.
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в мире афганистан землетрясение жертвы происшествия общество
в мире афганистан землетрясение жертвы происшествия общество
Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали
Число жертв землетрясения на западе страны может еще возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, сообщило РИА Новости
со ссылкой на агентство AFP.
"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", — цитирует агентство директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.
Чиновник также выразил опасение, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.
В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.