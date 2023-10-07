https://uz.sputniknews.ru/20231007/afganistan-gerat-zemletryaseniye-jertvy-39753706.html

Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали

Из-за землетрясения в Афганистане погибли 14 человек, 78 пострадали

Число жертв землетрясения на западе страны может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.

2023-10-07T19:47+0500

2023-10-07T19:47+0500

2023-10-07T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.Чиновник также выразил опасение, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий.В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.

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