https://uz.sputniknews.ru/20231007/armiya-izrail-boyevaya-gotovnost-39740245.html
Израильскую армию привели в состояние боевой готовности
Израильскую армию привели в состояние боевой готовности
Причина — проникновение боевиков и ракетный обстрел из сектора Газа.
2023-10-07T12:11+0500
2023-10-07T12:11+0500
2023-10-07T12:15+0500
в мире
израиль
сектор газа
безопасность
армия
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВС Израиля.В нем также указано, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.В свою очередь, израильские СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за данного ракетного обстрела, их доставили в одну из больниц Израиля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире израиль сектор газа армия
в мире израиль сектор газа армия
Израильскую армию привели в состояние боевой готовности
12:11 07.10.2023 (обновлено: 12:15 07.10.2023)
Причина — проникновение боевиков и ракетный обстрел из сектора Газа.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik
. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление ВС Израиля.
"Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности", — говорится в документе.
В нем также указано, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.
Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.
В свою очередь, израильские СМИ
сообщили о 80 пострадавших из-за данного ракетного обстрела, их доставили в одну из больниц Израиля.