https://uz.sputniknews.ru/20231007/armiya-izrail-boyevaya-gotovnost-39740245.html

Израильскую армию привели в состояние боевой готовности

Израильскую армию привели в состояние боевой готовности

Причина — проникновение боевиков и ракетный обстрел из сектора Газа.

2023-10-07T12:11+0500

2023-10-07T12:11+0500

2023-10-07T12:15+0500

в мире

израиль

сектор газа

безопасность

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/07/39740080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_892f411dba3127420eaffbbb4d050db4.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВС Израиля.В нем также указано, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — внутри убежищ.Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.В свою очередь, израильские СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за данного ракетного обстрела, их доставили в одну из больниц Израиля.

израиль

сектор газа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире израиль сектор газа армия