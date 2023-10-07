https://uz.sputniknews.ru/20231007/pogoda-tashkent-7-oktyabr-2023-39708907.html
Понадобятся ли теплые вещи — погода в Ташкенте на 7 октября
Понадобятся ли теплые вещи — погода в Ташкенте на 7 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в первый день выходных.
2023-10-07T05:08+0500
2023-10-07T05:08+0500
2023-10-07T05:08+0500
узгидромет
общество
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25364157_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9f6fa4711dd9d4282c593b3d5c57fa2b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 градуса выше нуля.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25364157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34bf20ffdd4aa3b43d0c22ad98dabc3a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узгидромет общество погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте
узгидромет общество погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте
Понадобятся ли теплые вещи — погода в Ташкенте на 7 октября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 градуса выше нуля.