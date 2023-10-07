https://uz.sputniknews.ru/20231007/pogoda-tashkent-7-oktyabr-2023-39708907.html

Понадобятся ли теплые вещи — погода в Ташкенте на 7 октября

Понадобятся ли теплые вещи — погода в Ташкенте на 7 октября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в первый день выходных.

2023-10-07T05:08+0500

2023-10-07T05:08+0500

2023-10-07T05:08+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 градуса выше нуля.

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