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Дождь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 8 октября

Дождь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 8 октября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.

2023-10-07T13:25+0500

2023-10-07T13:25+0500

2023-10-07T13:25+0500

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Дожди прогнозируют местами только в горных и предгорных районах. Там же обещают самые низкие ночные температуры — 3-8 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +15.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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