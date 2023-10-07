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Дождь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 8 октября
Дождь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 8 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.
2023-10-07T13:25+0500
2023-10-07T13:25+0500
2023-10-07T13:25+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Дожди прогнозируют местами только в горных и предгорных районах. Там же обещают самые низкие ночные температуры — 3-8 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +15.Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан узгидромет общество погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
узбекистан узгидромет общество погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану
Дождь в горах и предгорьях — погода в Узбекистане на 8 октября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Дожди прогнозируют местами только в горных и предгорных районах. Там же обещают самые низкие ночные температуры — 3-8 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +15.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 20-25 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 24-29 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 13-18 градусов тепла.