https://uz.sputniknews.ru/20231007/tashkent-botanicheskiy-sad-xokimiyat-peredacha-39748629.html

Ташкентский ботанический сад не перейдет на баланс горхокимията

Ташкентский ботанический сад не перейдет на баланс горхокимията

Внимание к этому вопросу привлекла экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.

2023-10-07T16:48+0500

2023-10-07T16:48+0500

2023-10-07T16:48+0500

общество

узбекистан

ташкент

ботанический сад

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ботанический сад не передадут на баланс хокимията Ташкента, сообщили в пресс-службе столичной администрации.На днях на портале project.gov.uz опубликовали проект постановления Кабмина РУз "О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парков отдыха".Документ предусматривает передачу всех парков культуры и отдыха в ведение учреждаемых при хокимиятах регионов “Дирекций по управлению парками отдыха”.Также в нем указано, что хокимият осознаёт ценность данного научного учреждения в сохранении экосистемы страны, сохранении и увеличении генофонда растений и не допустит превращения его в парк развлечений.Ранее внимание к этому вопросу привлекла экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.В столичной администрации выразили благодарность активным жителям города, в частности Атиргуль Холмирзаевой — главному дендрологу Узбекистана, а также напомнили, что точную и достоверную информацию о деятельности хокимията можно получить по номеру 71 210 01 63 и посредством официальных страниц в соцсетях.Еще одно напоминание касается того, что на портале project.gov.uz проходит общественное обсуждение проектов и только после принятия общественностью, документ утверждают уполномоченные органы и он вступает в законную силу.

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