https://uz.sputniknews.ru/20231007/tashkent-botanicheskiy-sad-xokimiyat-peredacha-39748629.html
Ташкентский ботанический сад не перейдет на баланс горхокимията
Ташкентский ботанический сад не перейдет на баланс горхокимията
Внимание к этому вопросу привлекла экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.
2023-10-07T16:48+0500
2023-10-07T16:48+0500
2023-10-07T16:48+0500
общество
узбекистан
ташкент
ботанический сад
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ботанический сад не передадут на баланс хокимията Ташкента, сообщили в пресс-службе столичной администрации.На днях на портале project.gov.uz опубликовали проект постановления Кабмина РУз "О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парков отдыха".Документ предусматривает передачу всех парков культуры и отдыха в ведение учреждаемых при хокимиятах регионов “Дирекций по управлению парками отдыха”.Также в нем указано, что хокимият осознаёт ценность данного научного учреждения в сохранении экосистемы страны, сохранении и увеличении генофонда растений и не допустит превращения его в парк развлечений.Ранее внимание к этому вопросу привлекла экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.В столичной администрации выразили благодарность активным жителям города, в частности Атиргуль Холмирзаевой — главному дендрологу Узбекистана, а также напомнили, что точную и достоверную информацию о деятельности хокимията можно получить по номеру 71 210 01 63 и посредством официальных страниц в соцсетях.Еще одно напоминание касается того, что на портале project.gov.uz проходит общественное обсуждение проектов и только после принятия общественностью, документ утверждают уполномоченные органы и он вступает в законную силу.
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общество узбекистан ташкент ботанический сад хокимият ташкента
общество узбекистан ташкент ботанический сад хокимият ташкента
Ташкентский ботанический сад не перейдет на баланс горхокимията
Внимание к этому вопросу привлекла экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Ботанический сад не передадут на баланс хокимията Ташкента, сообщили
в пресс-службе столичной администрации.
На днях на портале project.gov.uz опубликовали проект постановления Кабмина РУз "О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парков отдыха".
Документ предусматривает передачу всех парков культуры и отдыха в ведение учреждаемых при хокимиятах регионов “Дирекций по управлению парками отдыха”.
"Изучив ситуацию, пообщавшись со специалистами Ботанического сада, спешим сообщить, что Ботанический сад не переходит на баланс хокимията Ташкента и хокимият не является инициатором данного постановления", — говорится в сообщении.
Также в нем указано, что хокимият осознаёт ценность данного научного учреждения в сохранении экосистемы страны, сохранении и увеличении генофонда растений и не допустит превращения его в парк развлечений.
Ранее внимание к этому вопросу привлекла
экожурналист Наталья Шулепина, рассказавшая, что сад хотят изъять из структуры Академии наук Узбекистана.
В столичной администрации выразили благодарность активным жителям города, в частности Атиргуль Холмирзаевой — главному дендрологу Узбекистана, а также напомнили, что точную и достоверную информацию о деятельности хокимията можно получить по номеру 71 210 01 63 и посредством официальных страниц в соцсетях.
Еще одно напоминание касается того, что на портале project.gov.uz проходит общественное обсуждение проектов и только после принятия общественностью, документ утверждают уполномоченные органы и он вступает в законную силу.